Era solo yo, que me diera cuenta. Empezó a pegarme, a violarme, en más de una ocasión casi me mata ahorcada, fue la forma en que yo pensé que me iba a matar. No podía luchar contra él, me agarraba del pelo, me arrancaba puños de pelo. Me encerraba en la casa de él, no me podía ir. Se drogaba o se emborrachaba y no me podía escapar.