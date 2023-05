Una tica es la corista estrella de la legendaria cantante mexicana Daniela Romo

Daniela Romo y Priscilla Castro (colocha) han dado espectáculos muy buenos cantando juntas. Cortesía.

Como pasa en muchos casos, la artista nacional Priscilla Castro inició cantando en la iglesia, luego en los festivales en el colegio y hoy demuestra su gran talento nada más y nada menos que al lado de la legendaria cantante mexicana Daniela Romo.

Pri, quien tiene 28 años y es vecina de San Sebastián, lleva varios meses siendo una de las coristas de la artista azteca, que es considerada como una de las mejores voces de la historia de ese país.

LEA MÁS: Miembro importante de Los Hicsos está delicado y piden oración por él

La oportunidad de cantar con Daniela se dio gracias a que la tica el año anterior se fue a México a vivir unos meses. Allí empezó a tocar puertas, hizo audición para el programa La Academia y pasó, pero no se le dio por un tema de papeles.

Estando allá, un colega del país le dijo que otro en México estaba buscando una corista y la recomendó.

“Le mandé mis videos, pero no tenía mucha esperanza, me dijeron que luego me llamaban y a una semana de devolverme al país, me contactaron para decirme que me habían escogido.

“Ya nos hemos presentado varias veces, tanto en México como en Guatemala y en Colombia y ha sido algo que me ha enseñado mucho, pues a pesar de toda su trayectoria, es una persona muy humilde, creo que ha entendido el sentido de la vida, es muy gente con todos”, comentó.

Daniela Romo y Priscilla Castro (colocha) hacen una gran yunta. Cortesía.

La tica asegura que la presencia escénica de Romo, la seguridad y la interacción con el público son de las cosas que más admira de la artista, con quien ha llegado hasta a cantar a dúo.

“Ha sido espectacular, cantar con ella fue un regalo enorme, me avisaron con poco tiempo de anticipación y fue a pedido de ella, lo hicimos en Puebla y la verdad es que me encantó. Yo soy muy tímida, pero sé que entre más ella me vea, va a haber más confianza y voy a poder seguir aprendiendo de ella”, agregó.

Carguísima

Cualquiera que conoce a Pri y la ha escuchado cantar, asegura que es de las más mejores voces del país, algo que la llena de orgullo.

“Eso es una gran responsabilidad, me hace sentir muy feliz, honrada porque muchas personas del medio y que me siguen, me consideran buena en lo que hago y yo trato de trabajar para crecer, las palabras de la gente me han calado y me han motivado a creérmela un poco más”, afirmó.

Actualmente, Castro espera que la gente en nuestro país conozca un poco su música y su voz.

Por supuesto que ya que dio el salto a la música internacional, quiere mantenerse e ir creciendo y haciendo su nombre cada vez más familiar para los fans de la música.

En estos días promociona el tema “Norte”, el cual se puede escuchar en todas la plataformas musicales y en sus redes sociales.

“Es una descripción de cómo el amor y lo que voy sintiendo por una persona se va convirtiendo en mi norte y se desarrolla como en la playa, que es mi lugar favorito, también está ‘You are not here’ (Tú no estás aquí), que es como un reclamo o un desahogo para que esa persona especial se dé cuenta que yo estoy aquí y que lo amo más que cualquiera”, agregó.