Uno de las parejas más queridas de la televisión tica tiene un creativo y exitoso negocio

Así lucen actualmente Kimberly Soto y su esposo Ryan Weiss, exparticipantes del programa Guerreros de Repretel.

Kimberly Soto y Ryan Weiss se convirtieron en dos de los participantes preferidos del público que veía el programa Guerreros, de Repretel en 2017, gracias a su competitividad, liderazgo y capacidad para hacer bien las cosas.

Aunque han pasado siete años siguen demostrando ser unos grande guerreros no solo porque siguen unidos como familia sino también por ser unos grandes pulseadores.

Hablamos con Kim y nos contó en qué la están guerreando ahora.

-¿Qué fue de la pareja de esposos de Guerreros?

Aquí sigue el matrimonio, juntos y más bien después de Guerreros con un niño más, ahora tenemos tres varones.

Nosotros a nivel competitivo seguimos siempre activos, yo desde que pasé mi embarazo con el menor (de 6 años) igual seguí activa y en eso se vino el concurso del Mrs Universe Costa Rica 2022 en el que estuve y Ryan siguió en competencias de triatlón que se puso a hacer después de que se rompió una rodilla y ahora tenemos un negocio que es un gimnasio familiar (en La Guácima, de Alajuela) que vino a nacer en pandemia.

-¿Cómo un gimnasio familiar?

Siempre fue un sueño porque Fit Family Gym así como está ahorita estaba en mi mente hace 15 años, pero siempre tenía miedo de iniciar algo así, pero tuvo que venir pandemia para que nosotros nos arriesgáramos y, gracias Dios, a pesar del caos de trabajo que había en ese tiempo, gente con falta o con la mitad del horario laboral, para nosotros en ese ámbito si fue como una bendición. Se cerraron los gimnasios y nosotros, con lo poco que teníamos y en un galerón que teníamos para otro proyecto, que era un salón para actividades de niños, pasamos las pocas máquinas que teníamos y ya los vecinos y familiares querían venir, todo limitado por el tiempo pandemia, y así fue como empezó el gimnasio que hoy tiene cuatro años.

La familia Weiss Soto creció, pues cuando ellos salían en el programa de Repretel solo tenían dos hijos.

-¿Y por qué dice que es un sueño de hace 15 años?

Hace 15 años cuando yo empecé a ir al gimnasio mi preocupación era dónde dejar a mi hijo y decía que ojalá el gimnasio tuviera un lugar donde tenerlo ahí mientras yo entrenaba, entonces yo decía que si un día montaba un gimnasio tendría un lugar para niños y eso marca la diferencia en el gimnasio de nosotros, porque ellos tienen un playground, a veces vienen porque es más bien los chiquitos los que quieren estar ahí jugueteando mientras los papás entrenan.

-¿Eso tiene un costo adicional en la matrícula?

No, con la misma matrícula pueden traer a sus hijos aquí, no se requiere de un pago adicional. Hay gente de todo, a veces me dicen que por qué no quito esa área de juegos y meto más máquina y eso jamás va a pasar, porque eso es lo que nos diferencia a nosotros. Todos los que vienen aquí son familia y personas que no tienen dónde dejar a sus hijos y uno como mamá entiende esas necesidades.

En su gimnasios, ubicado en La Guácima de Alajuela, están permitidas las risas de los niños mientras los otros hace ejercicio.

-¿Y ustedes son los instructores?

Mi esposo y yo somos los instructores sí, a nosotros nos gusta, es el charco de nosotros hacer ejercicios, bien dicen que cuando uno encuentra la pasión en su trabajo no se vuelve un trabajo sino algo bonito y esto es lo de nosotros, definitivamente.

-¿Y sus hijos asisten ahí con ustedes?

Claro, el mayor que ya tiene 16 está practicando calistenia y está bien aplicado. El otro tiene nueve años y al más pequeño, que tiene 6, le encanta estar en el play. Pero es que en diciembre o así organizamos campamentos para niños.

También tenemos tres años de organizar una carrera a beneficio de alguna institución de por acá. El primer año la hicimos a favor del comedor de la iglesia de La Guácima y estos dos últimos años han sido para Cuidados Paliativos de San Rafael de Alajuela y la próxima será el domingo 24 de noviembre en el centro de La Guácima, a las 6 a. m.

Este es el equipo organizador de la carrera de este domingo y que es para ayudar a Cuidados Paliativos de San Rafael de Alajuela.

-¿Solo los que asisten al gimnasio participan?

Es abierto al público general. El primer año lo hicimos como para motivar a nuestros clientes a estar activos y ordenados con la alimentación en una época tan difícil como es diciembre, y le quisimos dar un fin benéfico.

Ahorita a la de este año tenemos de momento 150 personas inscritas y es una carrera totalmente benéfica, todo va para paliativos. A como es diferente el gimnasio, es diferente la carrera porque es una carrera cronometrada, hay premiaciones económicas, de patrocinadores, pero al final siempre damos un desayuno típico, bien típico, gallo pinto, huevito, natilla, café y todo eso va incluido en la inscripción de la carrera.

-¿Dónde se pueden inscribir?

Las inscripciones son en línea a través de la página de Instagram del gym y cuestan 15 mil colones que incluyen la inscripción, rifas, hidratación, fruta y el desayuno típico. La carrera es de 5 y 10 kilómetros y para todas las edades.

El año pasado Kim Soto participó en el programa Force Masters de Teletica.

-¿Qué les dejó el paso por la televisión?

Ryan y yo nunca fuimos de querer trabajar en televisión o modelos ni nada por el estilo, pero vieras que vacilón porque todavía salimos a algún lado y nos recuerdan, precisamente, por ser los esposos de Guerreros, entonces todavía hay gente que nos manda saludos o cariñitos. Eso es lo más bonito que nos dejó: el cariño de la gente.