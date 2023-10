Uno de los países más poderosos del mundo condecoró a Édgar Silva, ¿por qué?

Édgar Silva recibió un reconocimiento que lo tiene muy feliz. foto: Alonso Tenorio (alonso tenorio)

El conocido presentador Édgar Silva anda con una sonrisa de oreja a oreja por una gran razón.

Por medio de su cuenta de Instagram el conocido flaco, compartió que recibió un reconocimiento de parte del embajador de Japón.

“Japón es un país que me atrae desde niño. Es una cultura de la que creo se puede aprender muchísimo. Su embajador en Costa Rica, el señor Komatsu, consideró que he sido un promotor de su cultura y por esa razón, me entregó un reconocimiento, le agradezco a la embajada de Japón en Costa Rica por el honor”, escribió.

Édgar Silva compartió el momento con su comunidad.

Édgar Silva compartió la noticia con sus seguidores . Captura

Asimismo, contó que la sociedad japonesa es pacífica y su sentimiento de colectividad es admirable. Su respeto a la naturaleza, a los mayores, sus tradiciones y su visión de futuro. ¡Gracias Japón! Domo Arigato”, concluyó.

¡Felicidades al flaco!, porque sin duda es promotor de esta cultura así lo ha demostrado en sus redes cuando va de viaje a este y otros países.