Edgar Silva confiesa que no todo es dulce en su vida, aunque eso lo hace feliz

Edgar Silva dice estar enamorado de la agricultura así como de la televisión. (Lilly Arce Robles.)

El periodista Edgar Silva tiene seis años de pulsearla como empresario agrícola y ahora no solo vende aguacates sino que ya sacó su propia marca de café.

Junto con sus socios creó la marca Orígenes que tiene tres productos distintos y uno de ellos lleva su nombre y su cara.

Según reconoció el presentador de Nace una estrella, la vida del emprendedor es muy ruda, pues en ocasiones tiene que tirarse a la calle a vender sus aguacates para no perder la producción.

Conversamos un poco con “el Flaco” Silva sobre faceta como agricultor y cómo surgió la idea de las etiquetas de cada empaque de café.

-¿De dónde viene ese gusto por dedicarse al siembra de café y aguacate?

Yo no vengo de familia agrícola, mi papá era microbiólogo y mi mamá maestra, creo que vino de una oportunidad, de una curiosidad, de un atrevimiento y espero que me vaya bien como empresario, de momento la estoy pasando bien.

En su finca en Santa María de Dota hay cosecha de café una vez al año, pero de aguacates cada 15 días.

- ¿Qué tal le va como comerciante?

Es muy difícil, la verdad, en serio los emprendimientos cuestan, hay que poner mucho esfuerzo. En realidad en la finca produzco aguacate y café, y el aguacate es lo que me genera más flujo de ingreso, el café es algo más romántico, hasta el momento, pero bien, es muy bonito. No te voy a negar que a veces me levanto a las 3 a.m. para irme para la finca, pero es muy gratificante cuando la gente te dice que el aguacate está bueno y que está rico.

El periodista y presentador de Teletica dice disfrutar mucho cada vez que va a la finca a coger café.

- ¿Qué se le vende más?

Se procesa más aguacate y tratamos de tener todo el año para que siempre haya un ingreso de efectivo que me pueda ayudar a mantener la finca en movimiento.

El café como es una cosecha al año, entonces nosotros unimos la finca de División (de Pérez Zeledón) con la finca de Santa María (de Dota) y a veces unimos el café o lo dejamos por separado. Ya tenemos unos clientes en Suecia y en Estados Unidos, son pocas unidades, pero en realidad es un café que se comercializa muy bien afuera.

- ¿Cómo surgió la idea de la etiqueta con su cara en la bolsa del café?

El concepto de Orígenes es destacar al productor, o sea que el consumidor sepa de qué región viene, de qué familia, qué productor lo hace, por eso siempre hemos puesto los nombres de las regiones, de las fincas, de la variedad del café. Ya habíamos hecho en las etiquetas destacados los nombres y empezamos a conversar que qué bonito sacar la imagen del productor, entonces la foto mía salió de una imagen que tengo aquí (celular) que la tomamos en una jornada de trabajo, que en realidad es una foto como muy natural, las convertimos en etiqueta y la idea es que la gente tenga un referente visual de quién lo produce.

LEA MÁS: Tiktoker chilena denunció públicamente Édgar Silva

La idea al inicio era comercializar el café a domicilio o por correo, pero ya le están colocando en algunas cafeterías.

- ¿Son tres variedades de café los que están comercializando?

Don Eliécer Rodríguez es un productor de San Luis de Grecia, él es un productor orgánico y tiene una finca muy bonita y, además de café, produce zanahorias, hortalizas y demás. Mi socio, quien fue el que tomó la foto, y escogimos esa porque se ve muy natural, la editamos y la pusimos en la etiqueta.

La otra se llama Sambumbia, que es una mezcla de variedades, hay como, tal vez, unas 15 variedades mezcladas en esa bolsa. Nosotros tenemos en la finca de División de Pérez Zeledón cerca de 35 variedades de café, hay una zona de la finca que, de hecho, le llamamos África del Este, porque ahí están las variedades de café que son traídas de África del Este, entonces, hicimos una mezcla y todas tienen como una característica muy frutosa, tienen como una acidez como de mora o fresa, y buscamos variedades que se parecieran y las hicimos en una sola producción. Es el de la etiqueta rosada, que es de la finca nuestra de Orígenes (de División de Pérez Zeledón) y en Santa María de Dota, que es de mi propiedad, de ahí saca la colección que se está vendiendo con el nombre mío.

Cada vez que puede lleva al camerino de Nace una estrella aguacates para vender a 2 mil colones el kilo.

- ¿Qué tal le va con esta nueva presentación?

Nos han funcionado muy bien, se acercan más al concepto. Es que nos interesa muchísimo que la gente conozca al productor, que la gente diga: “me estoy tomando un Eliécer Rodríguez, me estoy tomando un Orígenes o me estoy tomando un Edgar Silva”, porque creemos que el concepto del café tiene que evolucionar hacia eso, que los café son diferentes y que las calidades y la experiencia es diferente, como cuando se compra una botella de vino tinto o una botella de vino blanco.

LEA MÁS: Edgar Silva convirtió el camerino de Nace una estrella en un mercado