¡Ups! Entrenador de la Selección Nacional reveló la fecha de la boda de Laura Ortega y Fernán Faerron

Laura Ortega y Fernán Faerron se comprometieron en diciembre.

El entrenador de la Selección Nacional Gustavo Alfaro reveló el secreto mejor guardado de la pareja conformada entre el jugador Fernán Faerron y la modelo Laura Ortega.

El seleccionador dio a conocer la fecha de la boda, la cual tenían bastante oculta.

El argentino ofreció una conferencia de prensa este jueves para hablar del próximo partido de la Tricolor, que será este viernes contra su similar de El Salvador, y en la que terminó hablando de la convocatoria del defensor rojiamarillo.

Después de hablar de la conducta del jugador y defender su posición del por qué lo llamó a la Selección, reveló que se casa este domingo 4 de febrero y que le había pedido hasta permiso para que le llegaran a medir el traje a la concentración.

Alfaro hasta le pidió disculpas a Faerron por hablar del trato que hicieron ellos dos y fue cuando mencionó que su boda con la modelo y cantante es este fin de semana.

“Tenemos un compromiso entre los dos y después dependerá más de él que de mí (haciendo referencia a su conducta como jugador). Perdón, Fer, lo quería contar para defenderte porque el domingo te vas, el domingo se casa, y me pidió permiso para ver si podían entrar hoy a medirle el traje, entonces le dije que sí, pues ya después tiene que ir al altar y la culpa la tengo yo porque no le dejé medir el traje”, dijo el entrenador.

LEA MÁS: Laura Ortega dio detalles de cómo va la organización de su boda con Fernán Faerrón

Laura y Faerron se comprometieron el 4 de diciembre, luego de meses de estar viviendo juntos y hasta el momento no habían revelado la fecha de la boda solo que sería muy íntima y nada pomposa como muchos pensarían.

De hecho, hace unos días la modelo contó en sus redes que ya habían contratado a una organizadora de bodas y que ya tenían listo el lugar sin revelar dónde será la ceremonia civil dado que ella ya estuvo casada anteriormente.

“Yo no quiero gente en mi boda que no sea de mi círculo cercano, lo he dicho mil veces, uno tiene que ser demasiado cuidadoso de a quién deja estar en momentos importantes, a quién deja entrar a la casa, a la vida de uno en general, porque no todo mundo le desea a uno lo mejor, inclusive familiares, quisiera que el día que nos casemos estén las personas que nos aman, que se preocupan por nosotros y nos desean lo mejor, probablemente sea una boda relativamente pequeña”, dijo Laura en aquel momento.