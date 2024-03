Urban Fest: Vecina de Alajuelita llegó feliz con sus amigas “las repetidas” a ver a Don Omar

Rebeca Barrantes (centro) llegó muy bien acompañada de sus amigas, las gemelas Zúñiga al Urban Fest. (Manuel Herrera)

Feliz y “a la orden para el desorden”. Así llegó una vecina de Alajuelita acompañada por sus amigas “las repetidas” al Urban Fest, que celebró este sábado su segunda edición frente a 35 mil personas en el Estadio Nacional.

Rebeca Barrantes estaba más que ilusionada porque disfrutaría, por segunda vez, de un concierto de Don Omar, pero era el primero al lado de sus amigas de toda la vida, las hermanas gemelas Karla y Laura Zúñiga.

Las Zúñiga son las culpables de lo fan que es Rebe de Don Omar, pues fueron ellas quienes le “presentaron” al reguetonero hace poco más de una década.

Don Omar salió al escenario a las 8:30 de la noche. (Rafael Pacheco Granados)

“Vengo con mis mejores amigas de toda la vida, las repetidas, a todo lado voy con ellas. Somos superfans de Don Omar y gracias a ellas conozco a Don Omar”, dijo la muchacha con evidente emoción.

Las tres se comenzaron a preparar para el concierto desde las 7 de la mañana de este sábado, porque Rebe las motivó a llegar bien temprano al coloso de La Sabana para disfrutar de todo el festival.

Y es que además de Don Omar, en el Urban Fest se presentaron los internacionales Ivy Queen y Ryan Castro; así como los nacionales Kavvo, Dj Johnny, Gimario y Toledo.

Ivy Queen descargó sus mejores éxitos en el Urban Fest. (Rafael Pacheco Granados)

El Urban Fest se inició a las 3 de la tarde y cerca de las 8:30 de la noche se vivió el momento más esperado por la mayoría: el show de Don Omar.

“Las jalé a ellas para que viniéramos temprano porque a mí me gusta mucho apoyar el talento nacional y quería ver a Kavvo, a Gimario y a Toledo. Les dije que disfrutáramos del show y que valiera la pena que íbamos a estar al frente del escenario”, dijo Rebeca.

Según mencionó, hace unos 10 años ella había visto a Don Omar en Palmares, y después de tanto tiempo había mucha emoción por volverlo a disfrutar en vivo y esta vez con sus cómplices de toda la vida.

“Tenemos desde el año pasado de estar en estas de planear este día y ya estar acá es como increíble lo rápido que pasa el tiempo. Desde las 7 de la mañana (de este sábado) estamos planificando, alistándonos, maquillándonos...”, dijo Barrantes.

Toledo fue parte de los nacionales que se presentaron en el Urban Fest. (Rafael Pacheco Granados)

Mucha fe

Ella se vistió muy guapa porque tenía la fe de que, por estar tan cerca del escenario, Don Omar se fijara en ella y la subiera al escenario. Así lo manifestó desde que compró la entrada hace bastantes meses.

“A Don Omar le encanta el negro y las tres vinimos de ese color, aunque fue en el único tema que no nos pusimos de acuerdo, pero sí habíamos hablado de que teníamos que brillar.

Arceyut Producciones confirmó que el Urban Fest lo disfrutaron cerca de 35 mil personas. (Rafael Pacheco Granados)

“Venimos a bailar con todas las canciones de Don Omar porque no existe ninguna que prefiramos. En lo personal, voy a perrear hasta el suelo, no sé si me van a dar los zapatos, pero si no me los quito y sigo. Sé que Don Omar me va a subir a la tarima porque lo manifesté desde el año pasado y yo siempre estoy a la orden para el desorden”, continuó.

Al cierre de esta información, el sueño de la alajueliteña no se hacía realidad aún.

Sharon Segura fue parte de los famositicos que disfrutaron del Urban Fest. (Rafael Pacheco Granados)

Las hermanas gemelas también estaban listas para pegarse el fiestón en el Urban Fest y, principalmente, con Don Omar, a quien siguen desde que tenían 13 años. Actualmente, Karla y Laura le han dado 33 vueltas al Sol.

“Nosotros fuimos fans de Don Omar antes que ella y recuerdo que estábamos en un acto cívico del cole y pusieron ‘Dale’ y desde ahí nos enamoramos”, contó Karla, la más hablantina de las Zúñiga.

Además de por la voz de Don Omar, las tres se derriten por el reguetonero porque es “hermoso”.