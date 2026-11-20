Vadhir Derbez es uno de los hijos del actor mexicano Eugenio Derbez. (AZCentral)

El actor mexicano Vadhir Derbez, hijo del reconocido comediante Eugenio Derbez, decidió hablar públicamente sobre las acusaciones de presunta violación que enfrenta y aseguró que está dispuesto a defenderse ante las autoridades, pues insiste en que los hechos que se le atribuyen no ocurrieron.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, difundida este viernes 20 de noviembre, el también cantante cuestionó la manera en que se ha manejado el caso en los medios de comunicación y dijo estar cansado de las especulaciones.

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“Llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. Yo he querido llevar esto ante la ley como debe de ser, en los juzgados; lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras y ha salido todo esto en medios, se ha vuelto todo un circo”, expresó.

Pero una de sus declaraciones que más llamó la atención fue cuando aseguró que le habrían solicitado 350 mil dólares (¢156,2 millones) para evitar que se divulgara información relacionada con la carpeta de investigación.

“Me estaban pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor, para no salir con la carpeta, cosas que fabricaron. Al yo no dar el dinero, empezaron a hacer cosas chuecas, vendieron la carpeta a medios para tratar de sacar dinero”, afirmó.

El actor también manifestó su molestia por las versiones que circulan sobre su situación y señaló que su silencio ha provocado que distintas personas construyan sus propias historias.

“Es un caso muy delicado”, insistió.

Vadhir Derbez se refirió a las acusaciones en su contra

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

El hijo de Eugenio Derbez enfrenta una investigación en México luego de que una modelo estadounidense, de 19 años, presentó una denuncia por presuntos hechos de carácter sexual que habrían ocurrido durante la grabación de un videoclip en Coyoacán.

Además, recientemente trascendió información sobre otro señalamiento por presunta violación contra una adolescente de 15 años, relacionado con un supuesto hecho ocurrido en un crucero. Sobre este último asunto, Vadhir dijo que no ha recibido una notificación formal.

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El joven actor también subió un video a sus redes hablando del tema y manifestó que si no se había referido antes a las acusaciones en su contra fue por recomendación de sus abogados.

“Es momento que lo escuchen con mis palabras. Estoy tranquilo, actuando responsablemente, y dejando que el proceso legal siga su curso. Mi silencio es por prudencia y respeto al proceso, confiando en mi inocencia y la justicia. ¡Gracias por su apoyo y entendimiento!“, agregó.

El caso continúa generando atención en México. Por ahora, las declaraciones del actor corresponden a su versión de los hechos y no representan una resolución judicial sobre las denuncias.