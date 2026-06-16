Thais Alfaro quedó como loca con la sorpresa que le dio Eugenio Derbez

La presentadora de Teletica, Thais Alfaro, comenzó la semana con una enorme sonrisa gracias a una sorpresa que jamás imaginó recibir de quien parece ser uno de sus artistas favoritos.

La figura de Buen Día compartió con sus seguidores la emoción que sintió al descubrir que el reconocido actor y comediante mexicano Eugenio Derbez reaccionó a una de sus historias de Instagram.

Thais Alfaro está feliz con la sorpresa que le dio Eugenio Derbez. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

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Eugenio Derbez sorprendió a Thais Alfaro

Todo ocurrió después de que Thais compartiera un video humorístico publicado por Derbez en sus redes sociales.

Para sorpresa de la periodista, el actor vio la historia y le respondió con un corazón, un detalle que la dejó completamente emocionada.

La comunicadora no tardó en compartir la noticia con sus seguidores.

Eugenio Derbez es uno de los actores y comediantes latinos más famosos en todo el mundo. Fotografía: Instagram Eugenio Derbez. (Instagram/Instagram)

“¡Qué comiencen su semana así de feliz como yo!”, escribió junto a una captura de pantalla que mostraba la reacción del artista mexicano.

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La confesión que hizo sobre el actor mexicano

La inesperada interacción también sirvió para que Thais revelara lo admiradora que es de Eugenio Derbez.

La presentadora aseguró que conoce muy bien algunos de los proyectos más exitosos del actor, especialmente una de las comedias más populares de la televisión latinoamericana.

“El gran maestro del humor Eugenio Derbez reaccionó a mis historias. Si supiera que me sé hasta los diálogos de La Familia P. Luche”, escribió.

Thais Alfaro compartió la prueba de la sorpresa que le dio Eugenio Derbez. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

El video que provocó las risas de Thais

La publicación que compartió la presentadora mostraba a Derbez respondiendo, fiel a su estilo, una pregunta aparentemente seria.

El actor fue consultado sobre si había sido fácil llegar al lugar donde se encuentra actualmente en su carrera; sin embargo, lejos de dar una respuesta inspiradora, utilizó el humor para sorprender a sus seguidores.

El video que hizo Eugenio Derbez y por el que Thais Alfaro se llevó la gran sorpresa

“No, no fue nada fácil y les explico porque ahora estoy en mi casa. Venía por la calle y venía un camión de esos que están componiendo las alcantarillas y estaba bloqueando justo a vuelta en la calle de mi casa, entonces no pasaba el coche.

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“Hubo que bajarse, hablar con los señores, esperar tantito, ver si podía pasar por acá, intenté pasar por un lado, no logré pasar, me tuve que echar en reversa, de vuelta para detrás del camión. No, no fue nada fácil llegar a donde estoy”, bromeó el artista.

El video provocó carcajadas entre sus seguidores y también entre Thais, quien acompañó la publicación con varios emoticones de risa.