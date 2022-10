Valeria Rees sigue con la novela del por qué no fue a Miss Costa Rica

Valeria Rees ya tiene carro, solo le falta aprender a manejar. Instagram.

La exmiss Costa Rica Valeria Rees sigue con la novela que se hizo --ella solita-- sobre su ausencia en el Miss Costa Rica.

En los concursos, es usual que la persona que entrega la corona a la nueva reina sea la saliente, por lo que llamó la atención que Vale no estuviera presente para ese momento en el concurso que se realizó a finales de setiembre.

Seguramente no solo a nosotros nos causó curiosidad ese detalle, pues varias personas que la siguen en redes sociales le han hecho la consulta.

Vale, en lugar de portarse como toda una reina, llena de elegancia, más bien nos echó las culpas, sin razón alguna pues en ningún momento este medio dijo que ella no hubiese asistido por algún enojo o problema, simplemente nos lo cuestionamos. Comprensión de lectura, que llaman.

“Yo pensaba que iba a hablarlo más fácil, porque no había parte de mí que no quisiera estar ahí. Fue algo que me afectó más de lo que yo imaginé, no haber estado no era algo que yo quería. Lo que puedo decir por ahorita, porque es una historia bastante larga y no sé si la vaya a contar, porque no es como todo mundo la ha pintado y por eso es que todo mundo tiene la intriga”, dijo antes de ponerse a echarle la culpa a los medios.

¿Se despide Valeria Rees molesta con el concurso Miss Costa Rica?

Hace unos días viene con el mismo cuento, que según ella estaba apoyando a las chichas y solo sus “close friends” (sí, porque mezcla el inglés con el español a cada rato), saben las razones por las que no fue.

De verdad que esperamos que la nueva Miss Costa Rica, María Fernanda Rodríguez, sí haga honor a la corona que se ganó concursando y deje en alto el nombre del país.