La cantante Vanessa González vivió un momento bastante angustiante luego de terminar una presentación en un centro comercial. (redes/Eduardo Vega)

La cantante Vanessa González pasó una noche bastante complicada y llena de nervios luego de ser víctima de un robo mientras se encontraba trabajando en una presentación musical.

La artista contó, por medio de sus redes sociales, que estaba en un centro comercial y que, cuando terminó su espectáculo y se dirigió hacia su vehículo, se encontró con la desagradable sorpresa que le habían abierto el carro para robarle algunas de sus pertenencias.

El delincuente reventó uno de los vidrios de la puerta trasera para poder ingresar al automóvil y sacar lo que encontró. La situación tomó por sorpresa a la cantante, quien se encontraba sola en el parqueo y no sabía muy bien cómo debía proceder.

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Vanessa González fue víctima de robo

Como nunca antes había vivido una situación de ese tipo, Vanessa decidió pedir ayuda a sus seguidores, pues estaba bastante nerviosa y tenía dudas sobre a quién debía llamar primero, si al 911, al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o a su aseguradora.

“Necesito la ayuda de ustedes, a mí estas cosas me ponen supernerviosa y no sé qué hacer. Estoy en un centro comercial y me abrieron el carro, como pueden ver, y no sé qué procede. Si llamo al OIJ, al 911, al INS, no tengo idea, si alguien me puede ayudar se los agradezco”, compartió en sus historias.

La angustia de la cantante se extendió durante varias horas. Pasada la 1 a. m. de este jueves, contó que tuvo que trasladarse hasta las instalaciones del OIJ para presentar la respectiva denuncia.

Este fue el vidrio del carro de Vanessa González que quebró el ladrón. (redes/Eduardo Vega)

Horas después, cuando finalmente llegó a su casa, Vanessa volvió a conectarse con sus seguidores para agradecerles por todos los consejos y mensajes que recibió.

Según explicó, después de llamar al 911 llegó la Policía al lugar y posteriormente, se presentó el encargado de la aseguradora. Una vez atendida la situación, se dirigió a interponer la denuncia ante las autoridades judiciales.

Sin embargo, más allá del mal rato que le hizo pasar el robo, la cantante terminó compartiendo una confesión que la quebró emocionalmente.

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Entre lágrimas, Vanessa explicó que una de las cosas que más le ha costado enfrentar es no tener a su papá cuando se presentan situaciones difíciles como esta. Su papá murió en el 2013 después de una cirugía de corazón.

“Una de las cosas que aún no sé manejar es que cuando me pasan cosas con el carro, un choque o lo de hoy, que nunca me había pasado, yo al que acudía era a mi papá y ahora que no está, cuando me pasan estas cosas me siento superdesprotegida”, expresó.

El bailarín Bayron Ávila estuvo en la primera temporada de Mira quién baila junto con la cantante Vanessa González. (redes/Instagram)

La artista también agradeció el cariño de las personas que estuvieron pendientes de ella durante la noche y que no dudaron en orientarla cuando pidió ayuda.

“Fue lindo saber que hoy escribí de una forma desesperada y ustedes contestaron, en serio, no saben lo que significó para mí”, manifestó visiblemente conmovida.

Así, lo que comenzó como una noche de trabajo que terminó en un desagradable episodio de inseguridad, también se convirtió para Vanessa en un momento para recordar cuánto significa sentirse acompañada y respaldada cuando más lo necesita.