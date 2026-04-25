Cantante Vanessa González confirmó si está soltera o ennoviada y calló bocas

La cantante Vanessa González no se anduvo por las ramas esta semana y confesó públicamente si sigue soltera o si está ennoviada.

Vanessa González habló sobre su vida amorosa como pocas veces. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Cantante Vanessa González dice sin filtros si posaría sin ropa en revista para adultos

Vane habló sobre cómo está su vida amorosa en varias historias que publicó en Instagram producto de múltiples preguntas que le hicieron sobre eso.

La artista confirmó que el amor llegó a su vida, pero no el amor convencional por el que le estaba consultando la gente.

“¿Ya llegó el amor a tu vida?”, fue la primera consulta que recibió González sobre ese tema y que dio paso a una seguidilla de preguntas relacionadas con eso.

Vanessa González no se anduvo por las ramas al confesar si está enamorada o sigue soltera. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Vanessa González, cantante y exfigura de El Chinamo, reveló lugares que la inspiran en la música

“Todavía no, pero ya llegó el amor más importante: el propio y ese sí se queda. Lo demás, puede que el universo esté cocinando algo”, dijo.

Luego “elevó” el tono cuando otra persona le cuestionó el por qué está sola.

“Porque estar sola también puede ser una elección cuando una sabe lo que merece. No se trata de tener a alguien por tener sino de esperar una conexión bonita, sana y real. Mientras tanto, también se puede estar feliz”, afirmó.

También habló de lo que más le gusta de un hombre, a petición de otro seguidor.

“Que sepa escuchar, porque cuando un hombre realmente escucha, entiende lo que te gusta, lo que no, lo que estás dispuesta a permitir y lo que no. Aprende cómo hacerte feliz, cómo cuidarte y también qué evitar para no lastimarte. Para mí, escuchar es una forma de amar”, respondió.

Vanessa González cerró bocas sobre el por qué está soltera. Fotografía: Instagram Vanessa González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Vanessa González pidió un deseo que le estruja el corazón a cualquiera y sacó lágrimas a muchos

Vanessa aseguró estar en una etapa de su vida en la que elige con mucho cuidado con quién sí y con quién no compartir su vida porque no está para “cosas ambiguas ni medias tintas”.