Vaquilla levantó a Laisa y lo mandó delicado al hospital

El torero improvisado Laisa fue levantado por una vaquilla en las corridas de Pedregal. Facebook

El experimentado torero improvisado Laisa debió ser llevado de emergencia al hospital de Alajuela, luego de ser levantado por una vaquilla en la corrida de toros de Pedregal este domingo por la tarde.

Paterson Esquivel, creador de este famoso personaje de la familia torera, estaba quitándole el animal a una mujer que estaba de improvisada cuando en un descuido el animal lo prensó contra la barrera.

El mayor impacto lo recibió en el lado izquierdo de su cuerpo, en especial en su pierna, por lo que tuvo que ser metido de una al puesto de la Cruz Roja.

Laisa nos contó vía telefónica al ingreso al hospital que se encuentra estable, pero a la vez muy adolorido y que su mayor preocupación es que en esa pierna tiene unos pines que le pusieron años atrás.

“Estoy muy nervioso porque donde la vaca me golpeó tengo todo reconstruido con pines y platinas. Exactamente ahí fue donde me dio y estoy con un miedo de que me haya doblado las platinas o algo así. Ya me va a ver en el hospital, pero le tengo pánico al quirófano, le tengo un gran terror”, mencionó.

Laisa regresa a los toros tras salir en libertad condicional

En cada corrida Laisa salía a hacer reír al público y también a ayudar a los demás improvisados gracias a sus más de 20 años de experiencia. Facebook

Laisa explicó que esa reconstrucción en su pie se la hicieron años atrás por una lesión que sufrió precisamente en un redondel.

El improvisado estaba a la espera del resultado de unas placas de rayos X que dirán si realmente tiene una fractura.

“Le jale la vaquita a una señora que ya la había revolcado para que se viniera conmigo y ella se pudiera parar y, diay, eso es parte de esto, ese es mi trabajo, proteger a la gente, para eso me pagan y eso lo disfruto”, agregó.

El torero contó que tiene dormido el pie y que por eso no siente dolor, pero que de igual forma ya le iban a mandar unos medicamentos.

“El pie lo siento dormido, dormido completamente como cuando me lo quebré, lo que me preocupa son las platinas, que haya doblado alguna”, dijo.

El incidente ocurrió en la corrida de la tarde de este domingo en Pedregal. Facebook

Paterson regresó a las corridas de fin y principio de año luego de salir de la cárcel hace seis meses, donde pasó encerrado más de seis años.

Si lo logran terminar de atender rápido y no tiene que quedarse internado prometió volver a la última corrida de este año, que inicia este domingo a las 7 p.m., aunque sea en muletas para despedirse formalmente de su público que tanto lo aplaude cuando sale a hacer de las suyas con su personaje.