Vea algunas fotos y videos del hermoso matrimonio de Aarón Salazar, jugador de Alajuelense

Varios jugadores de Liga Deportiva Alajuelense fueron a la boda de su compañero Aarón Salazar. (Instagram Aarón Salazar/Instagram Aarón Salazar)

El defensor de Liga Deportiva Alajuelense, Aarón Salazar, cerró el 2025 como todo un campeón dentro y fuera de la cancha, luego de darse el “sí, acepto” con su novia de toda la vida, Carolina Carballo, este sábado 3 de enero.

La boda se realizó al atardecer, en una ceremonia civil cargada de romanticismo, en un hermoso jardín que sirvió de escenario perfecto para el gran momento.

Aarón Salazar, jugador de Alajuelense, se casó este 3 de enero

Hasta ahí llegaron varios de sus compañeros del actual campeón nacional, entre ellos Ronald Matarrita, Celso Borges, Washington Ortega y Santiago van der Putten.

Tras la ceremonia, los recién casados armaron una verdadera fiestota en un salón ubicado en el mismo lugar. Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Aarón y Carolina bailaron su primer tema como esposos, ya que sorprendieron a todos con una coreografía que prepararon en secreto.

Aarón Salazar, jugador de Alajuelense, se casó este 3 de enero

Pero Salazar no se quedó solo en el baile. El manudo también se animó a tomar el micrófono para cantar junto a sus amigos, demostrando que el talento no solo lo tiene para defender los colores rojinegros.

El jugador Aarón Salazar, de Liga Deportiva Alajuelense, es oficialmente un señor casado. (redes/Instagram)

Así, Salazar cerró un año redondo: campeón centroamericano y nacional con la Liga, y ahora ganador del trofeo más importante, el del corazón de su esposa.