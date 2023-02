Vea el tatuaje que se hizo Ítalo Marenco en honor a su papá

Ítalo Marenco y su papá Álvaro Marenco son muy unidos. Archivo

El presentador Ítalo Marenco está esperando que su papá, el actor Álvaro Marenco, se recupere para mostrarle una sorpresa que le tiene y la cual se hizo en su honor.

El conductor de Giros, de Repretel, se tatuó en el brazo el mismo tatuaje que su tata se hizo años atrás.

Según contó en sus redes, a inicios de semana fue donde un tatuador y le dijo que le hiciera el mismo diseño.

“Papi hace años se hizo un tatuaje que, de hecho, es este mismo, y a mí me dijo: ‘Papi no importa si va de subida o de bajada siempre la vida sigue, entonces, me lo tatué también. El mismo, mismo tatuaje de mi papá y estoy esperando que él ya esté un poquito más consciente para decirle que somos ‘amiguis’ de tatuajes”, dijo en una historia.

Marenco, de 80 años, además contó que el actor está apenas procesando dónde se encuentra y qué le pasó tras despertar de la sedación en la que estaba en las últimas semanas.

El actor aún continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Calderón Guardia, luego de ser operado de un cáncer que le detectaron y que estaba encapsulado a un costado de su próstata.

En octubre de 2020 el presentador se hizo su primer tatuaje y fue en honor a su mamá, la ya fallecida actriz Roxana Campos. Para rendirle homenaje se marcó una imagen de un paseo que hicieron juntos a Limón, donde le dijo que ella “siempre iba a estar en mi corazón”, contó en aquel entonces.