Vea lo que hicieron Ginnés Rodríguez y sus hijos para celebrarle el cumpleaños a Gerardo Zamora

Ginnés Rodríguez y sus hijos recordaron a Gerardo Zamora.

Ginnés Rodríguez abrió su corazón para contar que ella y sus hijos se sentían muy tristes porque, el pasado 22 de setiembre, Gerardo Zamora habría cumplido 48 años.

“Me habían enseñado que la mejor cura para el dolor es el tiempo y es que el 22 de setiembre le hubiéramos estado celebrando a mi esposo 48 años y se sintió tan vacío como el del año pasado. Traté de tener un domingo normal, pero me salió el tiró por la culata, porque donde más siento la ausencia de Gerar es justamente en lo cotidiano”, dijo la presentadora por medio de un video que compartió en redes sociales.

La querida presentadora de Informe 11 les dijo a sus hijos que se sentía triste y ellos también confesaron el mismo sentimiento, por lo que le propusieron a la comunicadora celebrar a Gerardo con un quequito.

“Aunque no cantamos cumpleaños, recordamos a su papá y a mi esposo. Incluso nos dimos la oportunidad de ver fotos, reírnos y eso no dolió. Fue reconfortante, tal vez no es el tiempo, sino que a mayor dolor más amor”, concluyó Rodríguez.

Varios de sus seguidores reaccionaron al video, dejándole a ella y a sus hijos comentarios de aliento: “Yo los admiro. Con solo escucharlo se me hizo un puño el corazón. Qué Dios los siga sosteniendo, son inspiración para muchos”, “Qué carga y qué fortaleza inmensa la que transmites”, “Estoy pasando algo similar, gracias por compartir su sentir”.

Recordemos que el experiodista de Telenoticias falleció el 5 de abril de 2023, un día después de haber salido del hospital México, donde estuvo internado en varias ocasiones.

El fiel seguidor del Club Sports Herediano murió tras sufrir un paro cardíaco fulminante que le dio en la casa de su madre.

