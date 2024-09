Vea qué grande y guapote está el hijo de Elvis Tico, ganador de Tu cara me suena 2017

Elvis Tico, el ganador de la tercera temporada de Tu cara me suena en el 2017, tiene un tiempo viviendo en Estados Unidos, donde se fue a hacer shows como imitador del rey del rock and roll, según nos enteramos la última vez que preguntamos por él.

14-06-2017, Gala #13 de Tu Cara Me Suena, en la foto Elvis Tico ganador , foto Rafael Murillo (Rafael Murillo)

Resulta que hace unos días, para ser precisos el 28 de agosto, uno de sus hijos estuvo de cumpleaños y compartió una foto de él y, de verdad, que se ha puesto bien guapetón como el papá.

Se trata de su hijo mayor Carlos Mauricio, a quien de cariño le dice “Charlie” o “Macho”. Este tiene más de ocho años viviendo en Estados Unidos, y recién cumplió 25 añitos. Su madre es gringa, aunque nació en Pérez Zeledón.

Carlos Mauricio, es el hijo mayor del imitador Elvis Tico, y por lo visto salió igual de galán que el tata.

En una entrevista que nos brindó Elvis en ese año del concurso de Teletica, nos contó que el joven se fue a estudiar música, pues su gran deseo era ser cantante y viendo la foto que compartió se nota que sigue metido en el mundo del entretenimiento, como su padre.

“Ojalá las palabras pudieran describir la felicidad que siento. El nivel de orgullo que siento. La verdad sincera es que no pueden. Sin embargo, no significa que no pueda intentarlo. En mi vida he conocido a miles y miles de personas, nunca una persona tan completa, es un ser humano increíble. Y pensar que esa persona es mi hijo parece un sueño hecho realidad para cualquier padre.

“Siempre has sido la razón, siempre has sido mi universo, siempre representarás lo mejor de mí. Te amo antes de que nacieras y te trajera a este mundo. Estoy orgulloso de llamarte mi hijo”, le escribió por su cumpleaños.

Elvis Tico se dedica ahora a hacer show como el rey del rock and roll Elvis Presley. (Diana Mendez.)

LEA MÁS: Hijos de Elvis salieron bien pintados

Elvis tiene otro hijo varón, de nombre Héctor Manuel, quien ya casi va para la mayoría de edad, y era el que en ocasiones lo acompañaba al estudio de Teletica cuando estaba participando en el programa de imitaciones.

De él nos había contado en ese entonces que también llevaba en sus genes el gusto por el arte.