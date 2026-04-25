Vecinos de Cartago vivirán un día lleno de emociones y música con una nueva edición de Los Domingos familiares

La Kuarta cerrará el día con un conciertazo. Cortesía (Allan Mora/Cortesía)

En tiempos donde las noticias sobre violencia en Cartago no dan tregua, hay quienes decidieron hacerle frente de otra forma: recuperando los espacios para la familia, la comunidad y la alegría.

Así queda demostrado con la iniciativa “Domingos Familiares”, una actividad que busca reunir a grandes y pequeños en un ambiente sano, lleno de actividades y buena vibra.

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La cita es en Plaza Mayor desde las 10 de la mañana, cuando arrancará la jornada con una clase de zumba fitness a cargo de Vivian Céspedes.

A las 11 a.m., el ambiente seguirá subiendo con la presentación del cantante cartaginés Jafeth Jiménez, mientras que al mediodía será el turno del grupo de baile Academia Step Forward.

La programación continúa a la 1 p.m. con karaoke para que el público también se anime a participar, y a las 2 p.m. llegará el humorista Jampa Vargas para sacarle risas a todos los presentes. Más adelante, a las 3 p.m., los más pequeños (y no tan pequeños) podrán disfrutar de un espacio de cuentacuentos con Brújula Barquero y José Hall, todo bajo la organización de Jenny Marín Producciones.

La Kuarta pondrá el sabor

Pero si algo promete cerrar con broche de oro la jornada es el concierto de La Kuarta a las 3:30 p.m., quienes aprovecharán el evento para presentar uno de sus nuevos éxitos, Solo como amigos.

La agrupación será la encargada de encender el ambiente y dejar claro que la música también une en momentos difíciles.

Más allá del entretenimiento, “Domingos Familiares” manda un mensaje poderoso: la comunidad sigue de pie, unida y buscando espacios positivos.

En tiempos complicados, iniciativas como esta recuerdan que todavía hay lugar para la convivencia, la risa y el compartir en familia.