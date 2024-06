Verónica González da una pista para resolver duda del porqué de su soltería

A inicios del año pasado, Verónica González “mandó a volar” su relación amorosa con el modelo y presentador de televisión, Jesse del Valle, y desde entonces la exreina de belleza disfruta de su soltería.

La exreina de belleza Verónica González (Instagram)

Con lo guapa, elegante y simpática que es, fijo a Vero le sobran pretendientes; sin embargo, la orotinense dio una pista del porqué sigue sin novio y prefiere disfrutar su vida soltera.

González se sinceró a finales de esta semana para contar algo íntimo sobre ella, según mencionó en un video de Instagram antes de soltar la sopa y reconocer que en este momento de su vida se está priorizando a sí misma.

“Últimamente y de unos años para acá me he esforzado mucho por cortar con patrones que no traen nada bueno a mi vida. Uno de esos es que soy una de esas personas que les cuesta decir que no, que se quedan por miedo a no tener una compañía, que hacen concesiones para ganarse el cariño de otros y en los últimos años he aprendido a poner límites y a decir que no, a elegirme y a priorizarme”, expresó la preciosa ojiverde.

La exmiss Costa Rica admitió que a veces comete errores y teme quedarse sola, pero también aseguró que su decisión ha valido la pena.

Verónica González (Instagram)

“No quiere decir que siempre lo hago bien. Estoy aprendiendo, pero a pesar de que he tenido mucho miedo de hacerlo, lo he hecho y vale la pena. Vale la pena y al final del camino yo creo que la recompensa es grande, así que no tengan miedo a elegirse”, continuó.

Es muy probable que esa determinación pesara bastante en su salida del canal ¡Opa!, la semana pasada, televisora a la que renunció y que justificó para dedicarle más tiempo a sus proyectos y negocios.

LEA MÁS: Verónica González se sonrojó al aire tras presumir una parte muy sexi de su cuerpo

Así que a todos los potenciales pretendientes de Vero, ya están advertidos: por ahora, la expresentadora de televisión le está huyendo a Cupido.