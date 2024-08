Verónica González devuelve el tiempo para recordar una etapa que le cambió la vida para siempre

Verónica González conserva su gran belleza y simpatía a sus 41 años. (Instagram)

Verónica González vivió hace 17 años una etapa que marcó un antes y un después en su vida. Para ese entonces, la guapísima ojiverde tenía apenas 23 añitos.

La oriunda de Orotina de Alajuela recordó que en marzo del 2017 su vida cambió para siempre luego de ganar la corona del Miss Costa Rica.

González recordó que el título de belleza la impulsó a la televisión ya que el año de su reinado canal 7 produjo la primera temporada de Bailando por un sueño y ella fue parte de los participantes.

Verónica González se coronó miss Costa Rica a los 23 años.

“Miss Costa Rica fue una plataforma increíble porque me abrió muchas puertas, entre esas la de la televisión, y me cambió la vida. Fue una gran oportunidad y cuando me di cuenta las cosas empezaron a darse: ingresé a la televisión y ahorita tengo una trayectoria de más de 15 años de trabajar en tele”, dijo Vero, quien actualmente se está dedicando a sus negocios y proyectos tras renunciar a canal ¡Opa! hace unas semanas.

Vero recordó que la fiebre por los concursos de belleza le entró tarde porque comenzó a participar en certámenes por ahí de sus 19 años, con la sorpresa de que al poco tiempo se convirtió en la mujer más bella de Costa Rica.

“Estamos hablando de hace 17 años y parece que fue ayer. Para ese momento era una niña asustada y con ese sueño de poder representar al país y dejar a Costa Rica muy en alto y de hacer algo muy distinto porque, a diferencia de algunas muchachas que nacen con esa ilusión o ese anhelo (de ser miss Costa Rica), a mí me dio grande. Yo no comencé siendo una niña, ya tenía como 19 años, entonces llegar a ser miss Costa Rica llegó a ser un sueño que se hizo realidad”, afirmó.

Verónica González representó a Costa Rica en el Miss Universo 2007.

El título nacional le dio la oportunidad de competir en el Miss Universo 2007, algo que ella tampoco olvidará.

“Recuerdo que mi preparación fue casi una carrera contra el tiempo. Eran otros tiempos, pero sí de mucho miedo, incertidumbre, emoción y adrenalina por el hecho de estar en un escenario tan gigante rodeada de mujeres bellísimas y de llevar la cinta de Costa Rica. Las piernas me temblaban, sentía que me iba a desmayar. Viví momentos inolvidables”, destacó.