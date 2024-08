Verónica González habla de un tema que ha representado todo un desafío en su vida

Verónica González abrió su corazón con la gente para contarle algo muy personal de ella. (Instagram)

Verónica González abrió su corazón para confesarle a la gente una de las cosas que más le ha costado aprender a disfrutar en su vida y que ha sido bastante desafiante para ella.

En una sincera reflexión que hizo, la expresentadora de televisión reveló que el manejo de la soledad ha sido una gran lucha para ella, que está soltera y vive solita en San José porque su familia es de Orotina.

Precisamente la ojiverde habló de eso al contar que se fue a pasar unos días a la casa de sus papás, pero por cosas de trabajo del resto de su familia, ella se quedó completamente sola en la casa donde creció.

“Todo el mundo se fue y me quedé un muy buen espacio de tiempo sola en mi casa y empecé a reflexionar sobre el manejo de la soledad, porque es de las cosas que más me ha costado aprender a disfrutar de la vida”, dijo la guapa miss Costa Rica 2007.

González destacó que, muchas veces, la gente asocia la soledad con la tristeza, pero contó cómo ella ha aprovechado esos momentos para construirse como persona y luego, conocerse mejor, algo fundamental para cuando le llegue la hora de elegir con quién quiere compartir su vida.

Verónica González se sincera sobre este tema

“De un tiempo para acá he aprendido y me he dado a la tarea de conocerme y disfrutarme, cada vez aprendo a disfrutar más de la soledad, porque la soledad por elección es bellísima, pero la soledad impuesta se padece”, afirmó.

Luego dijo: “Es importante darnos a la tarea de entender quiénes somos, qué disfrutamos, qué nos gusta hacer, para que esos espacios de soledad y las personas con las que después decidamos compartir ese tiempo, sean valiosos”.

Vero concluyó que la clave para encontrar el equilibrio y estar bien emocionalmente con la soledad, es aprender a disfrutar de su propia compañía y ser selectiva con su propio tiempo.