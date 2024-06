Verónica González tomó drástica medida contra un seguidor que la lastimó con lo que le dijo

Verónica González renunció a canal ¡Opa! hace dos semanas. (Instagram)

Un seguidor le dijo algo tan hiriente a Verónica González al reaccionar a un posteo que ella hizo, que a la exreina de belleza no le quedó de otra que tomar una drástica medida.

Vero contó este jueves que la reacción de la persona la lastimó e incluso la hirió, y habló del asunto porque más que darlo a conocer quiere hacerle llegar un mensaje a la gente.

Según Vero, generalmente no habla de todo lo que le dicen en redes sociales porque trata de no darle pelota a las cosas que le dicen, pero en esta ocasión fue distinto porque sí le dolió mucho.

“Leí un comentario en un contenido que me costó mucho, que me lastimó. Fue muy hiriente, ya lo bloqueé porque, la verdad, es que no vale la pena”, afirmó la expresentadora de televisión en un video que publicó en sus historias de Instagram.

González no detalló qué fue lo que le escribieron, pero aprovechó para hacer una reflexión alrededor de eso.

“Hace unos días escuché a Margarita Pasos (reconocida conferencista internacional) decir algo que me parece sumamente valioso y es que la gente que sabe lo que cuesta, que está trabajando igual que usted, duro todos los días, por salir adelante en su negocio, por exponerse en redes y que le ha costado lo que ha alcanzado e incluso que ya triunfó; no se burla, no señala, no hace malos comentarios”, dijo Verónica.

Verónica González contó lo que le pasó con un seguidor

La empresaria (tiene una agencia de modelaje y un restaurante) y lamentó que haya una parte de la población que continúa tomándose el tiempo para criticar a los demás, aunque no tengan razones.

“Lo que les quiero decir es que hay que ser más selectivo con qué escuchamos y seguir adelante, no importa al final va a valer la pena”, terminó la orotinense.

Verónica anunció hace dos semanas que se apartaba de la televisión para dedicarle tiempo a sus negocios.