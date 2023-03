Verónica González dio nuevamente una lección de madurez

Verónica González y Jesse del Valle jalaron por un año. Instagram

La exmiss Costa Rica Verónica González por fin rompió el silencio tras su rompimiento con Jesse del Valle.

Después de un par de semanas de haber anunciado que finalizó su relación, la guapa dio una entrevista a De boca en boca y aseguró que solo puede decir cosas lindas de su ex.

LEA MÁS: Jesse del Valle, exnovio de Verónica González, aclaró si ella lo mantenía

“Viví momentos maravillosos, Jesse tiene una familia hermosa que respeto y quiero mucho. A mí no me gusta tanto hablar de cosas personales, hago público esto porque hice pública mi relación y me parece que por respeto hay que estar para las buenas y las no tan buenas.

“Solo puedo decir cosas lindas, fue una relación muy linda, en un marco de respeto y mucho amor. De verdad estoy trabajando en mi crecimiento personal, enfocada en mis proyectos”, dijo

Agregó que está tranquila porque sabe que si no estaba para ella, no puede hacer nada.

“Cada quien lo transita con las herramientas emocionales que tiene, por supuesto que hay un sube y baja de emociones y si lo estoy viviendo es para mi crecimiento personal, también estoy tranquila, trabajando. Creo que las relaciones a distancia son difíciles, pero más que eso, todos vivimos lo que tenemos que experimentar en su tiempo y momento y por algo se dieron las cosas”, señaló.