Verónica González habló de un piropo que le hicieron y recomendó algo a la gente

Verónica González es presentadora de televisión del canal ¡Opa! y modelo. (Instagram)

La belleza y simpatía de Verónica González no pasan desapercibidas en ningún lugar por el que ande.

Vero es imán de miradas y piropos de la gente que le admira lo linda que es físicamente, pero más allá de eso, su esencia como persona.

Y aunque la ojiverde tiene que haber recibido cientos de piropos en su vida, ninguno ha sido como el que le dedicaron este viernes.

La exmiss Costa Rica contó que fue nada más y nada menos que su abuelita quien le dijo un halago que la tiene en las nubes.

“Acabo de salir de la casa de mi abuelita y me dio el piropo más lindo de la vida. Voy entrando toda despelucada y sin maquillaje, y me dice: ‘mi amor, ¡qué linda se ve, parece de 15! Obviamente no es el caso pero que me lo diga mi abuelita con esa dulzura, me alegró el día”, dijo Vero en una historia en Instagram.

En la publicación, la presentadora del canal ¡Opa! aparece como aseguró ella que llegó donde su abuelita: despelucada y sin maquillaje, y se ve mejor que nunca.

Verónica González habla de un piropo que recibió

Vero aprovechó el piropazo para hacer una reflexión a sus miles de seguidores.

“Esto me recuerda (el piropo) que uno tiene que rodearse de gente que le sume en la vida, gente que te saque una sonrisa, que te dé un buen consejo, que te acompañe, que te ilumine, que sean esas personas vitamina que dice Marian Rojas Estapé. Rodéese de gente que sume, de gente que los valore y que los quiera bonito”, terminó González su lindo comentario.

