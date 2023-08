Verónica González vivió momento asqueroso con una ropa que le tocó modelar

Verónica González es una belleza de mujer. (Instagram)

No todo es tan lindo en la vida de las modelos, prueba de eso es Verónica González, quien sorprendió el martes con una anécdota que hasta le hace arrugar la cara.

En su programa Divinazzz, del canal ¡Opa!, la guapa orotinense contó lo mal que la pasó una vez que le tocó modelar una ropa con la que se sintió muy incómoda por un motivo nada agradable.

Vero reveló que las prendas que le dieron en ese momento olía muchísimo a sudor, principalmente en la zona de las axilas, pero ella no lo percibió hasta al rato, cuando estaba lista para modelarlas.

“Una vez recuerdo ponerme una prenda y decirme: ‘¿Yo huelo así?’. Empecé a cuestionarme, a dudar y me decía que me había abandonado el desodorante, no voy a decir marcas”, contó Verónica en el programa, que presenta al lado de Waleska Oporta y Jennifer Rojas.

Tal fue lo fuerte del olor que la exmiss Costa Rica se vio obligada a quitarse la blusa porque ya no aguantaba el “aletazo” y, además, le daba pena que pensaran que era ella quien olía así.

“Fue una cosa tan incómoda, yo decía que no podía ser que mi cuerpo estuviera emanando esos olores sin darme cuenta, porque yo me había bañado y me había puesto desodorante”, narró la exreina de belleza.

Vero explicó que, muy probablemente, la situación se dio porque la mayoría de las modelos son talla “small” por lo que era fijo que esa ropa la usó alguien antes, y después no la lavaron.

Verónica González y su anécdota como modelo

“La habían usado y hay personas que tienen una sudoración muy fuerte y se impregna en las prendas y claro, fue una cosa tan incómoda”, mencionó Verónica.

Dichosamente ella solucionó el asunto quitándose la ropa y limpiando cualquier rastro del “aletazo” en su cuerpo.