Presentadora de televisión narra el difícil camino por el que la llevó el bullying

Jennifer Rojas trabaja en el programa Divinazzz del canal ¡Opa! (Instagram)

Tanto bullying que recibió en la escuela y en el colegio, condujo a la presentadora de televisión, Jennifer Rojas, por un camino escabroso.

La joven, de 23 años, y vecina de Paraíso de Cartago, es uno de los nuevos talentos que recién llegaron a la pantalla chica del país.

El canal ¡Opa!, es la casa de esta exótica brumosa con raíces afrodescendientes (su papá es limonense), a quien la sorprendió la oportunidad de trabajar en tele junto a Verónica González y Waleska Opora, en el programa Divinazzz (lunes a viernes, 9 de la noche).

LEA MÁS: Canal ¡Opa! se estrenó contando dónde están ubicados y haciendo un repaso de sus programas

Rojas contó a La Teja todo lo que pasó luego del acoso escolar que sufrió por “tener el pelo feo, los dientes torcidos, ser negra, pequeña y rara”, y cómo eso golpeó su autoestima casi trágicamente.

Jennifer Rojas sobrevivió a la adversidad aunque le quedaron secuelas, pero ahora es más segura de sí misma y hasta participa en campañas publicitarias. (Instagram)

-¿Quién es Jennifer Rojas?

Soy una chica supernormal, supercorriente, dentro de lo que cabe decirlo, porque no soy alguien que creció con muchas comodidades. Vengo de una familia humilde de Cartago, una familia rural que tampoco creció con comodidades. Soy una persona sencilla, de valores humildes, que ha pasado por muchas cosas, pero que de una u otra manera siempre encuentra el caminito para salir adelante. He llevado mucho palo a mis 23 años.

-¿A qué se refiere con que ha llevado mucho palo?

Soy diagnosticada ansiosa-depresiva. Tengo ciertos problemas mentales. He pasado por muchas cosas respecto a eso: muchos doctores, pastillas, hospital psiquiátrico y problemas con autoestima y de crecimiento personal también.

Esta es una de las pocas fotografías que tiene Jennifer Rojas de cuando ella era bebé. (Instagram)

-¿Desde hace cuánto tiempo lucha contra eso?

Desde que tenía 15 años; hace ocho. Empecé con mis problemas de autoestima, eso fue tan fuerte que me llevó a tener ansiedad, sumado a cosas genéticas. Es algo con lo que tengo que aprender a vivir, porque sí estoy medicada con entre cinco y seis pastillas al día.

LEA MÁS: ¡Opa! oficializa su llegada a la televisión con muchas caras nuevas y otras que vuelven al ruedo

Waleska Oporta, Verónica González y Jennifer Rojas son las tres presentadoras de Divinazzz. (Instagram)

-¿Qué afectó tanto su autoestima?

En mi escuela era la única que tenía el cabello afro, entonces los chiquitos a veces son muy crueles, pero no los culpo porque es un comportamiento aprendido de los padres. Me hacían cosas muy crueles y llegó al punto de que me ponía toneladas de gel para que no se me viera el pelo así. También por mi color de piel. Escuchaba a mis compañeros hablar de mí cosas muy negativas que son las más fáciles que se adhieran y al frente mío me lo decían. Me acuerdo de que eso trascendió al colegio. Nunca le conté a nadie, me tragaba los sentimientos y llegó un año donde exploté y ya fue fatal. Llegó el punto donde tuve ideas suicidas. Ha sido un proceso muy duro.

Jennifer Rojas ha protagonizado varias sesiones fotográficas, campañas publicitarias y hasta ha estado en videos y cortos. (Instagram)

-¿Solo tuvo ideas suicidas o sí intentó quitarse la vida?

Sí, lo intenté un par de veces; por eso fue que estuve en el hospital psiquiátrico. Eso fue hace dos años.

Le gusta la tinta ¡Qué voz! Enamorada A Jennifer Rojas le encantan los tatuajes. Tiene nueve, algunos con un fuerte significado y otros, solo porque le gustan. La brumosa tiene carisma para el canto, pero es de las pocas cosas que todavía le sigue dando vergüenza hacer. El corazón de Jennifer está ocupado desde hace casi un año. Su novio está empezando en la música.

-¿Cómo se da el salto a la tele, al modelaje y a todo este mundo del espectáculo?

Un día empecé a darme cuenta de mis cualidades y acompañé a una amiga a hacerse unas fotos. El fotógrafo me dijo que si me apuntaba a hacer fotos para un trabajo de la universidad. Al principio dije que no porque me daba vergüenza, pero me insistió y me paré al frente de la cámara y me dije que no era tan fea. Él presentó las fotos en la universidad y me empezaron a invitar como modelo a las clases de fotografía y así empezó todo. En el 2019 puedo decir que fue mi debut como modelo.

LEA MÁS: Waleska Oporta estará en nuevo programa de televisión y presentará su mejor show a fin de mes

-¿Y a la tele, cómo llegó?

La cuestión de la tele es supernueva para mí. Nunca había hecho televisión. Me contactaron por Instagram, después de hablar me citaron a una reunión donde estaba Douglas (Sánchez, director de ¡Opa!) y ahí mismo me pusieron a hacer una audición. Pasó el tiempo y después me llamó Douglas con una oferta y yo la acepté.

¿Le ha gustado?

Sí, es muy retador porque Divinazzz es un programa de más espontaneidad y de improvisación y las cosas pueden salir mal o bien, pero es un aprendizaje diario al que le estoy sacando el mayor provecho posible.