Verónica González le dijo esto a su prometido tras recibir romántica sorpresa

Verónica González no se aguantó las ganas de decirle a su futuro esposo algo que piensa luego de ser sorprendida por él con un romántico detalle.

La modelo y presentadora confirmó hace unas semanas su relación amorosa con el empresario Kenneth Flores y desde entonces su amor lo vive con más plenitud.

Verónica González vive una etapa de mucha felicidad con su futuro esposo. (Instagram/Instagram)

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Este viernes, el galán de la exreina de belleza llegó a casa con un ramo de flores para su amada y ella no dejó pasar el gesto por alto.

Así reaccionó Verónica al romántico gesto de su prometido

“Gracias por amarme tan lindo”, escribió Vero al compartir en Instagram un video del momento exacto en que Kenneth entra a casa con una sonrisa de oreja a oreja, derretido de amor y con un ramo de flores en la mano.

Varias cosas le dijo a Vero cuando le daba el detalle, pero nada se escuchó porque ella le puso música a la historia resguardando lo más personal del momento.

Estos gestos de su galán enamoran cada vez más a Verónica González

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Ese tipo de gestos fueron parte de las cosas que hicieron a Vero caer derretida a los pies de su nuevo amor.

“Me encantan los intensos en el amor”

A mediados de octubre, la guapa publicó un revelador mensaje en el que dio a entender algunos detalles de su prometido que la enamoraron.

“¡Qué lindas las personas que aman sin pena, que te besan como si nadie estuviera mirando y que no sienten la necesidad de disimular lo que sienten!

“A mí sí me encantan los intensos en el amor, los que abrazan fuerte, besan mucho y no tienen miedo de demostrar cuánto te aman”, afirmó esa vez.

Verónica González agradeció a su amor por estos detalles. (Instagram/Instagram)

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Él reaccionó a esas palabras. “Eres mi adoración. Doy gracias a Dios todos los días por ser su compañero de vida”, expresó.