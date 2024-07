Verónica González revela qué hizo para superar ruptura amorosa

Verónica González tiene más de un año de haber terminado con el modelo Jessie Del Valle y aún sigue soltera. (Instagram)

Es más que sabido que a Verónica González no le ha ido muy bien en el amor, pues ya cuenta con un divorcio y varias rupturas amorosas.

La ahora expresentadora de televisión decidió dar cinco herramientas, basadas en su experiencia, para superar una ruptura amorosa y así ayudar a los seguidores que atraviesan una etapa tan difícil como esta.

Vero contó que decidió abrir su corazón porque sabe que una situación así no es nada sencilla y más bien “sumamente dolorosa”.

Su primer consejo es que se debe de estar seguro de que se quiere salir de la relación, tras comprender que es “enfermiza, porque no me hace bien, porque ya no soy feliz” y a partir de ahí tener “contacto cero” con esa persona para que el proceso sea más fácil.

“Es muy doloroso dejar del todo esa comunicación con la persona que amamos, pero sabemos que nos hace daño. Incluso, frecuentar lugares donde lo podría encontrar, ver sus redes sociales, bloquear es sano y nos ayuda a nosotros”, menciona en un video que hizo para hablar de este tema.

Verónica González contó cómo hizo para superar una ruptura amorosa

La exreina de belleza también aconsejó que hay que retomar las actividades que más le gustan, así como rodearse de personas “vitamina”, que aporten cosas positivas a la vida, y les ayude a no recaer con esa persona que les causa dolor.

“Soltar una relación puede ser tan duro como dejar una adicción. En momentos de debilidad, recuerda que es importante replantear si la separación sigue siendo la mejor opción”, dijo.

Y, obviamente, su mayor consejo es refugiarse en Dios y enfrentar el miedo, pues al final una separación es un proceso de sanación para ser una mejor persona.

La última relación oficial de Vero fue con el modelo Jessie Del Valle, con el que terminó a inicios del año pasado. Desde entonces, no se le ha conocido otro novio.