Verónica González reveló por qué no funcionó su relación con Yiyo Alfaro

Verónica González reconoció que sintió una atracción por Yiyo. Instagram.

Nos llamaron la atención unas declaraciones que hizo la exmiss Costa Rica, Verónica González en el programa El chisme Bravo, de TD Más, donde habló de su fallida relación con Yiyo Alfaro.

Vero, quien ahora está más que feliz y enamorada de su novio Jesse del Valle, comentó que la cosa no funcionó porque el presentador de ¡Qué buena tarde! es muy mediático. Es decir, cuenta hasta lo que se no se debe contar en redes sociales.

“Yiyo es muy mediático. Tuvimos atracción, porque yo siento admiración por una persona y eso para mí es importante. Que sea una figura tan expuesta, me asusta”, dijo Vero.

Vero le hizo la cruz a Yiyo por ser tan mediático. Instagram.

En cambio, ahora se siente más tranquila con su nueva relación.

“Hasta ahora expongo más mi vida privada y es que yo he soltado ciertos temores. He cambiado un poco y me he permitido ser más yo y si estoy feliz, ¿por qué no expresarlo?, y si estoy con una persona que me da la seguridad, ¿por qué no?”, comentó.

Entonces, no hace falta analizar mucho para darse cuenta que una de las posibles razones por las que no pega en una relación Yiyo es porque su vida es muy expuesta y no cualquiera está dispuesta a tener ese estilo de vida. Eso lo sabrá solo él, de momento se le ve más que contento soltero, saliendo cada fin de semana con Bismarck Méndez.