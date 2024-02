Verónica González se accidenta en su propia casa: “Casi me mato”

Verónica González contó el gran susto que se llevó este martes. (Instagram)

Gracias a Dios la historia la está contando y hasta con algo de risa, pero el accidente que sufrió Verónica González este martes en su apartamento, por poco y acaba con su vida.

La guapísima exmiss Costa Rica así lo reconoció en Instagram, al contar que salió rodando por las gradas de su casa cuando fue a cuidar a su perrito Valentín, que ha estado enfermito los últimos días.

Vero dijo que este martes empezó muy fuerte para ella y mostró los moretones que le quedaron en una pierna, una nalga y un gran golpe que se llevó en el tobillo, debido a la caída.

Verónica González se llevó tremendo susto

“Un martes muy particular. Para los que han visto mis historias, Vale (Valentín, un inquieto peludito de la raza yorkshire terrier) ha estado enfermito, entonces cuando baja las gradas a mí me asusta mucho que se caiga y, adivinen ¿quién se cayó hoy? Según yo por cuidar a Valentín. Casi me mato. Vean esto”, dijo la vecina de Orotina en una historia en Instagram.

Vero mostró los golpes que se llevó y como la situación no pasó de un susto, bromeó con que también se golpeó la cara. “No, la cara ya estaba así”, dijo entre risas.

En una publicación posterior, la presentadora del canal ¡Opa! dijo que con todo y susto, la actitud es lo más importante y mostró sus curvas en un traje de baño de dos piezas.

Nos alegramos de que Vero esté bien y que solo haya sido un gran susto el que se llevó este 20 de febrero.

