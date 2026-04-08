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Vica Andrade conmueve al recordar a Memo del Bosque a un año de su partida

El productor mexicano Memo del Bosque falleció un 7 de abril y su esposa Vica Andrade dedicó unas palabras en su honor

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Por Silvia Núñez
Guillermo "Memo" del Bosque, productor mexicano fallecido el 7 de abril de 2025.
Guillermo "Memo" del Bosque, productor mexicano fallecido el 7 de abril de 2025. (redes/Instagram)

Este 7 de abril se cumple un año de la muerte del reconocido productor mexicano Guillermo “Memo” del Bosque, y su recuerdo sigue más vivo que nunca entre sus seres queridos.

Su esposa, la costarricense Vica Andrade, utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje que refleja el profundo dolor que aún siente por su ausencia.

“1 año de extrañarte cada día y de tratar de entender tu ausencia. Recordarte hoy duele más que ayer. Hoy no salen mis palabras”, escribió, junto a varias fotografías del productor, padre de sus hijos.

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Guillermo "Memo" del Bosque, productor mexicano fallecido el 7 de abril de 2025.
Guillermo "Memo" del Bosque falleció tras luchar por años contra un linfoma de Hodgkin, diagnosticado en 2017. (redes/Instagram)

Memo del Bosque falleció el 7 de abril de 2025, tras una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que enfrentó durante varios años y por la cual recibió tratamientos intensivos, incluso trasplantes, en un intento por recuperar su salud.

Su partida conmocionó al mundo del entretenimiento en México y Latinoamérica, donde fue ampliamente reconocido por su trabajo en televisión.

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Memo del Bosque
Memo del Bosque y Vica Andrade tienen tres hijos. (Archivo/Archivo)

A un año de su muerte, el mensaje de Vica deja claro que el dolor sigue intacto, pero también el amor por quien fue su compañero de vida.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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