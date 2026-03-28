Farándula

Vica Andrade sacó las uñas por comentario de mujer que la enojó

Vica Andrade, expresentadora de televisión, no aguantó y le respondió a usuaria de redes por tirarle

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Por Manuel Herrera
Vica Andrade y sus hijos en la fiesta de los 15 años de Coral, la menor de sus hijos.
Vica Andrade fue presentadora en los años noventas y después se fue a vivir a México. (redes/Instagram)

La exmodelo y expresentadora de televisión, Vica Andrade, no se anduvo por las ramas y sacó las uñas para responderle a una mujer que le hizo un comentario que no le gustó.

Andrade confrontó a la mujer en un hilo de reacciones que generó una publicación que hicieron sobre ella en la revista digital de entretenimiento La Esquina 506.

Vica Andrade
Vica Andrade confrontó a mujer que le hizo un comentario en redes. Fotografía: Instagram Vica Andrade. (Instagram/Instagram)

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En el posteo, titulado “Vica Andrade abre su corazón y revela una dura batalla de salud que aún enfrenta”, la revista informó sobre la operación a la que se sometió la costarricense hace tres años para retirarse los implantes de pecho.

También, en la publicación destacaron la fibromialgia y las molestias constantes que dejó en ella esa cirugía.

Vica Andrade
Vica Andrade contó que hace tres años se retiró sus implantes de pecho. Fotografía: Instagram Vica Andrade. (Instagram/Instagram)

“Fue difícil, tenía miedo… pero mi cuerpo sigue sanando”, dijo Vica según ese medio digital.

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Ante la publicación, una seguidora de esa página reaccionó diciendo: “Buscan tres minutos de fama”, algo que Andrade no aguantó.

“La fama no es lo mío; si así fuera, mi vida sería otra”, respondió la palmareña, radicada en México hace años, en un primer momento.

En una segunda reacción al mismo comentario, afirmó: “Desde hace mucho tiempo dejó (la fama) de ser importante”.

Vica Andrade
Vica Andrade respondió así a mujer que le hizo este comentario en redes. Fotografía: Instagram La esquina 506. (Instagram/Instagram)

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Vica fue en el pasado una gran figura de la televisión mexicana, de la que fue parte por años y donde conoció a su marido, el recordado y popular productor Guillermo “Memo” del Bosque, quien falleció hace casi un año.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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