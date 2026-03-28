Vica Andrade sacó las uñas por comentario de mujer que la enojó

La exmodelo y expresentadora de televisión, Vica Andrade, no se anduvo por las ramas y sacó las uñas para responderle a una mujer que le hizo un comentario que no le gustó.
Andrade confrontó a la mujer en un hilo de reacciones que generó una publicación que hicieron sobre ella en la revista digital de entretenimiento La Esquina 506.
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En el posteo, titulado “Vica Andrade abre su corazón y revela una dura batalla de salud que aún enfrenta”, la revista informó sobre la operación a la que se sometió la costarricense hace tres años para retirarse los implantes de pecho.
También, en la publicación destacaron la fibromialgia y las molestias constantes que dejó en ella esa cirugía.
“Fue difícil, tenía miedo… pero mi cuerpo sigue sanando”, dijo Vica según ese medio digital.
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Ante la publicación, una seguidora de esa página reaccionó diciendo: “Buscan tres minutos de fama”, algo que Andrade no aguantó.
“La fama no es lo mío; si así fuera, mi vida sería otra”, respondió la palmareña, radicada en México hace años, en un primer momento.
En una segunda reacción al mismo comentario, afirmó: “Desde hace mucho tiempo dejó (la fama) de ser importante”.
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Vica fue en el pasado una gran figura de la televisión mexicana, de la que fue parte por años y donde conoció a su marido, el recordado y popular productor Guillermo “Memo” del Bosque, quien falleció hace casi un año.