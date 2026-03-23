Vica Andrade reveló que hace tres años una cirugia salvó su vida, pero que aún lucha contra dura enfermedad

La actriz costarricense Vica Andrade sorprendió al revelar que actualmente enfrenta fibromialgia (trastorno crónico caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga intensa, problemas de sueño y alteraciones cognitivas) y que haberse retirado los implantes mamarios fue una decisión que le salvó la vida.

Confesión sobre su salud

Vica Andrade, expresentadora de televisión. (redes/Instagram)

A través de sus redes sociales, Andrade recordó que hace tres años se sometió a una explantación, procedimiento que marcó un cambio importante en su bienestar.

“Hoy cumplo 3 años de haberme explantado, una decisión que salvó mi vida!!!!”, escribió junto a una imagen desde el hospital.

Un proceso que continúa

Vica Andrade reveló que padece fibromialgia tras su explantación. (Instagram/Instagram)

En una publicación posterior, la actriz profundizó sobre su estado actual y los retos que ha enfrentado desde entonces.

“Fue difícil, sí; tenía miedo, claro, pero nunca estuve sola… Aún sigo con molestias y con fibromialgia, pero mi cuerpo sigue sanando y la esperanza de estar bien solo está en seguir creyendo que lo estoy”, expresó.

LEA MÁS: El tierno mensaje que Gustavo Ortega le envió a su pareja, la periodista Michelle Naranjo, tras grave accidente

El testimonio evidencia que, pese al tiempo transcurrido, Andrade continúa en un proceso de recuperación, lidiando con síntomas asociados a esta condición.

La historia de Vica Andrade pone en conversación temas de salud que han tomado relevancia en los últimos años, especialmente en relación con la explantación y sus efectos en el organismo.

Texto Nota con ayuda de IA