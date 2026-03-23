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Vica Andrade reveló que hace tres años una cirugia salvó su vida, pero que aún lucha contra dura enfermedad

La actriz costarricense Vica Andrade sorprendió al hablar de su salud

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Por Hillary Chinchilla Marín

La actriz costarricense Vica Andrade sorprendió al revelar que actualmente enfrenta fibromialgia (trastorno crónico caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga intensa, problemas de sueño y alteraciones cognitivas) y que haberse retirado los implantes mamarios fue una decisión que le salvó la vida.

Confesión sobre su salud

Vica Andrade, expresentadora de televisión.
Vica Andrade, expresentadora de televisión. (redes/Instagram)

A través de sus redes sociales, Andrade recordó que hace tres años se sometió a una explantación, procedimiento que marcó un cambio importante en su bienestar.

“Hoy cumplo 3 años de haberme explantado, una decisión que salvó mi vida!!!!”, escribió junto a una imagen desde el hospital.

Un proceso que continúa

Vica Andrade reveló que padece fibromialgia tras su explantación.
Vica Andrade reveló que padece fibromialgia tras su explantación. (Instagram/Instagram)

En una publicación posterior, la actriz profundizó sobre su estado actual y los retos que ha enfrentado desde entonces.

Fue difícil, sí; tenía miedo, claro, pero nunca estuve sola… Aún sigo con molestias y con fibromialgia, pero mi cuerpo sigue sanando y la esperanza de estar bien solo está en seguir creyendo que lo estoy”, expresó.

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El testimonio evidencia que, pese al tiempo transcurrido, Andrade continúa en un proceso de recuperación, lidiando con síntomas asociados a esta condición.

La historia de Vica Andrade pone en conversación temas de salud que han tomado relevancia en los últimos años, especialmente en relación con la explantación y sus efectos en el organismo.

Texto Nota con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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