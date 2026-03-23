El tierno mensaje que Gustavo Ortega le envió a su pareja, la periodista Michelle Naranjo, tras grave accidente

Gustavo Ortega, piloto de carreras, compitió en Panamá casi que recién operado. (redes/Instagram)

El piloto Gustavo Ortega, pareja de la periodista Michelle Naranjo, está viviendo uno de los momentos más duros y, a la vez, más reveladores de su vida, luego de un accidente que lo dejó con lesiones de consideración y un largo proceso de recuperación.

Aunque el hecho ocurrió el pasado 14 de febrero, fue hasta ahora que se conocieron los detalles, luego de que su pareja compartiera en redes sociales una imagen en la que se ve al piloto con varios vendajes.

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Según contó la experiodista de Teletica, Ortega sufrió la fractura de siete costillas y la clavícula, esta última partida en tres y con desplazamiento, lo que obligó a una cirugía de emergencia el 2 de marzo.

Gustavo Ortega es pareja de la periodista Michelle Naranjo, quien tiempo atrás trabajó en Teletica. (redes/Instagram)

Desde entonces, el proceso no ha sido sencillo, pero poco a poco ha ido saliendo adelante. De hecho, ya ha logrado retomar algunas actividades, en medio de un camino donde, según su pareja, la fe ha sido clave.

Pero si algo ha llamado la atención en medio de esta historia, es el apoyo incondicional que ha recibido. Y es que Ortega no dudó en dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento a Naranjo, reconociendo que ha sido su pilar en el momento más complicado.

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“Por un mes me ha bañado y vestido, ha llevado y traído a mis hijos, me cocinó, me llevó a hospitales y me dio paz… en resumen, me cuidó todos los días sin arrugar la cara”, expresó el piloto, dejando ver la magnitud del respaldo que ha tenido.

Incluso, fue más allá al asegurar que no se equivocó al elegirla como compañera de vida, destacando que estar “en las buenas y en las malas” no es solo una frase, sino algo que ella ha demostrado con hechos.

En la página de Puro Motor publicaron esto sobre Gustavo Ortega, piloto de carreras. (redes/Instagram)

La pareja, que en otras ocasiones ha estado en el ojo público por temas personales, hoy enfrenta un capítulo distinto, marcado por la adversidad, pero también por el amor, la resiliencia y el compromiso.

En la página de Puro Motor CR contaron que Ortega era duda para el arranque del GT Challenge en Panamá, que se realizó este fin de semana, pero al final siempre compitió a pesar de su recuperación y aun así logró la “victoria y liderato de la tabla del Campeonato”, por lo que, tras conocerse los detalles de su lesión, este triunfo “sabe mejor”.

Gustavo Ortega, piloto de carreras, se dejó el primer lugar en la competencia de Panamá. (redes/Instagram)

“Oficialmente, podemos contarles. El 14 de febrero Gus tuvo un accidente y se quebró 7 costillas más la clavícula en tres partes con desplazamiento. El 2 de marzo tuvieron que operarlo de emergencia de la clavícula. Y hoy 21 de marzo está corriendo así porque desde el día 1 su fe fue más grande que cualquier cosa”, escribieron en la página de motores.

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Naranjo, por su parte, publicó que “lo más lindo del racing” es “vivirlo en familia”, tras compartir que acompañó a Ortega junto con sus dos hijos.