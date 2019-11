View this post on Instagram

✨He pasado muchas veces por el valle de la obscuridad y te puedo decir q es difícil estar allí y q tengo cicatrices q cuentan tantas historias q me han hecho crecer , pero ves, aun estoy aquí ,,más fuerte q nunca, y todo esto se debe a q he puesto mi confianza en aquel q me llamó y q su respaldo me prometió.Y nunca he estado sola ,, Dios nunca me ha abandonado, y si todavía estoy aquí es porque tengo su fuerza , y si ves q he podido vencer es porque lo he entregado todo y he reconocido q es El quien tiene el Poder!!! ✨ #tercercielo #gracias #esperanza #fe #amor #puravida #puroamor #diosesbueno ✨🙏🏻✨