Víctor “el Mambo” Núñez no se siente presionado por doble eliminación de este domingo

El domingo pasado Víctor "el Mambo" Núñez bailó junto a su amigo David Diach. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

El próximo domingo habrá doble eliminación en Dancing with the Stars y uno que está en alitas de cucaracha es Víctor “el Mambo” Núñez.

A pesar de que el exfutbolista y su pareja Yessenia Reyes han hecho un excelente trabajo en esta décima gala, quedaron en penúltimo lugar, por arribita de Bryan Ganoza y Jazhell Acevedo, que fueron quienes quedaron en el último lugar de la tabla de puntuación.

Y aunque esta no es la calificación definitiva, porque falta sumar la votación del público y los puntos de la siguiente gala, sí podría ser un pequeño adelanto de quiénes podrían ser los próximos en abandonar la competencia de baile.

El exgoleador del Club Sport Herediano aseguró que a él no le preocupa tanto la eliminación, porque cuando decidió aceptar el reto se propuso disfrutar cada gala y más bien siente que es mucho lo que ha ganado hasta ahora.

Yessenia Reyes confesó que “arrimón” de David Diach a Mambo no era planeado

En el baile que les tocó hacer solos al Mambo y Yess los jueces le dieron 23 puntos de 30 en total. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

“Lo que sigue para mi es ganancia, ya la gala diez es ganancia, gala once es ganDavid Diachi llegamos a la doce o a la semifinal sería espectacular, pero yo de verdad siento que ya he ganado, he ganado experiencia, una vivencia nueva de algo que nunca había hecho en mi vida que es bailar de esta forma. Encontré nuevos amigos, ya tengo una amiga más (Yessenia) que se ha comportado conmigo demasiado bien y a esperar nada más a ver qué pasa”, dijo el bailarín.

El exdelantero además contó que en la gala anterior decidió invitar a su colega David Dich a bailar la coreografía de tríos porque quería sentirse cómodo durante los ensayos y porque sabía que se iban a divertir mucho en la pista.

A Bryan Ganoza se le sale lo “macabro” detrás de cámaras en Dancing with the Stars

Mambo y Yess se han hecho muy buenos amigos. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

A los tres les fue tan bien con la coreografía que los jueces les dieron 28 puntos y eso les sirvió para que quedaran ocho puntos arriba de Ganoza y de Jazhell.

“A estas alturas estamos muy agradecidos con sacar nueves y dieces, estamos supercontentos con los avances, y como dice el Mambo, ya el resto para nosotros es ganancia“, dijo por su parte Yessenia.