Vida de las Kardashian se seguirá viendo en tele hasta el 2020

El clan Kardashian se embolsará 50 millones de dólares más a su último contrato. Foto: Brian Bowen Smith / E! El clan Kardashian se embolzará 50 millones de dólares más a su último contrato. Foto: Brian Bowen Smith / E! (E! Entertainment)

La gente quiere seguir metida en la vida de las Kardashian. Por esta razón, la cadena E! llegó a un acuerdo con las estrellas para extender el show 'Keeping Up with the Kardashians' hasta el 2020.

“Recientemente celebramos el hito del décimo aniversario. Hemos transmitido 13 temporadas de éxito de la franquicia, así como 11 spin-offs (secuelas de la historia original) y la temporada número 14 ha tenido un comienzo sólido”, dijo un portavoz de E! al sitio en línea Variety.

“Estamos increíblemente orgullosos de nuestra asociación con las Kardashian y siguen siendo una parte importante de la familia. Esperamos continuar nuestra colaboración en los años venideros”, agregó.

Tras renovar el contrato con E!, la familia Kardashian se embolsará 150 millones de dólares, según confirmó TMZ, $50 millones más de lo que ganaron en su última renovación en el 2015.



En enero del año pasado Khourtney Kardashian vino junto a su hija, Penélope, a grabar uno de los capítulos de la serie de tv. Foto Diana Méndez. En enero del año pasado Khourtney Kardashian vino junto a su hija, Penélope, a grabar uno de los capítulos de la serie de tv. Foto Diana Méndez. (Diana Mendez.)

A través de las cámaras de televisión, las Kardashian han expuesto detalles íntimos de sus vidas. Por ejemplo, el proceso de divorcio de Kim Kardashian y el deportista Kris Humphries, tras 72 días de matrimonio. Las infidelidades y problemas de adicción de Scott Disick, el padre de los hijos de Kourtney Kardashian, también salieron a relucir en el show.



Cabe recalcar que en agosto del 2016, Kourtney Kardashian dijo que sería “muy feliz” si Keeping Up with the Kardashians terminara. “No quiero que termine, pero a veces pienso que estaría muy feliz si así sucediera y yo simplemente me pudiera alejar de todo eso”, apuntó la madre de Mason, Reign y Penelope a la revista You del diario británico Daily Mail.