Mariale Acosta protagonizó uno de los momentos más llamativos para los costarricenses durante el inicio de la preliminar de Miss Universo 2026, cuando gritó el nombre de Costa Rica y recibió una fuerte respuesta del público.

La actividad comenzó este domingo 22 de noviembre, a las 5 de la tarde, hora costarricense, con una de las etapas más importantes del certamen internacional de belleza.

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Antes de iniciar los desfiles, las participantes debían presentarse ante los asistentes diciendo su nombre y el país que representaban.

Fue precisamente durante ese instante cuando la candidata nacional consiguió hacerse escuchar.

Mariale Acosta con su traje típico en el Miss Universo 2026 (redes/Instagram)

Mariale Acosta apareció entre las primeras candidatas

La representante de Costa Rica formó parte del primer grupo de concursantes que subió al escenario, ya que las presentaciones se realizaron siguiendo el orden alfabético de los países.

Cuando llegó su turno, la tica apareció con una gran sonrisa y anunció con entusiasmo el nombre de su país.

Inmediatamente, el público respondió con numerosos aplausos y gritos, que se escucharon durante su intervención.

La reacción llamó especialmente la atención porque no todas las participantes recibieron una respuesta tan sonora de los asistentes.

Video muestra la reacción del público al escuchar Costa Rica

El momento quedó registrado en video y permite escuchar cómo reaccionaron los presentes cuando la reina de belleza hizo su presentación oficial en la competencia preliminar.

La sonrisa de la candidata y el recibimiento que obtuvo marcaron su primera aparición de la jornada.

La preliminar de Miss Universo 2026 es una de las etapas clave del concurso, ya que las aspirantes realizan sus pasarelas y desfiles antes de la elección final.

La gran final de Miss Universo 2026 está programada para el martes 24 de noviembre.

Por ahora, la ovación recibida por Mariale Acosta dejó un momento especial para los seguidores costarricenses del certamen, aunque los aplausos no determinan los resultados de la competencia.