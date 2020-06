View this post on Instagram

Esta es la realidad que nos enfrenta con la pandemia por eso ante la adversidad debemos evolucionar, hoy les pido a aquellas personas que tienen un poquito más que apoyen mi causa, crecí en este lugar cuando solo habían dos familias. Ahora es una comunidad grande y al ver estos pequeños me recuerdo de mi infancia y lo mucho que me hubiera impulsado en mis estudios si alguien hubiera puesto su granito de arena. El MEP, ministerio de educación están enviando todos los trabajos a casa y también por medio del correo electrónico. Como educadora comprometida con mi comunidad les pido que nos ayuden para que los estudiantes de esta comunidad no dejen sus estudios y ahora que más lo necesitan con están pandemia. Necesitamos pintura, sillas, abanicos y utilices escolares ya sean nuevos o en un buen estado para ser reutilizados en este lugar para apoyar a los chicos. Claramente sólo tendremos el 25% de la comunidad dentro del establecimiento y acatando todas medidas que nuestro ministro de salud nos indica. Aparte quiero agradecer a las personas que están apoyando constantemente con alimento a todos en está comunidad. Distribuidora de Frutas y Verduras la Cosecha @onejaco Y muchas más personas que siempre están comprometidos. GRACIAS de todos nosotros Peces Del Mar ❤️ Fundada desde el 2016