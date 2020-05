No tengo novio. Estoy disponible para mí misma, nada más. Las parejas que yo he tenido siempre me han aceptado como soy, sino no estaría con esa persona. Mi mamá y mi papá han aprendido a sobrellevar lo que a mí me gusta desde que me envolví en el mundo del modelaje. No es que les encante, pero sí respetan mis decisiones.