Video: Cantante y modelo de OnlyFans, Kenia González cumplió el gran sueño que tenía

Kenia dio su primer concierto y encantó. Kenia dio su primer concierto y encantó.

La cantante y modelo Kenia González estrenó su primer disco llamado Megami (diosa, en japonés) con una fiesta por todo lo alto, en donde demostró que va en serio con su carrera como artista.

La macha, quien también destaca en OnlyFans, organizó una actividad el jueves anterior en el bar Utopía, en Los Yoses, donde llegaron amigos y seguidores que corearon cada una de sus piezas.

Kenia, a su vez, presentó su nuevo tema llamado Presión, en compañía de Alejandro Luna, que fue la pieza que más encendió a los asistentes.

“Estoy muy feliz porque este disco es una de las cosas que más ilusiona y por las que más he estado trabajando. Además, este fue mi primer concierto con banda y en vivo, entonces pude hacer varias fusiones, no solamente reguetón y me tiene muy contenta con el resultado.

“Estaba muy nerviosa, porque este es un reto muy importante para mí, pero creo que la mejor forma de luchar contra el miedo es enfrentándolo. El nombre del disco significa diosa en japonés y lo escogí porque así me siento haciendo lo que hago, pudiendo cumplir mis sueños más profundos”, aseguró.

Kenia González combina el canto con el modelaje. Foto: John Durán

La cantante afirma que ella siempre ha tenido más que claro a lo que se quería dedicar y por eso, desde que era muy carajilla, empezó a prepararse para cuando llegara su gran momento.

“Hubo muchas veces en las que quise renunciar, pero no, yo soy esto, me considero una persona que nació para entretener, me encanta todo lo que tenga que ver con arte y estar en un escenario, tuve que aprender a cantar, he recibido clases, también piano y he logrado que mi proyecto pase a ser toda una realidad”, comentó.

Kenia González se jaló un megashow el pasado jueves. Foto: Erick Quirós.

González también habló acerca de la combinación que hace con el OnlyFans.

En la plataforma de contenido para adultos encontró una forma de hacer dinero, pero también de expresar su sensualidad y hasta sexualidad, al máximo. Afirma que su familia sabe lo que hace y la apoya, tanto en la música como en el OnlyFans.

“Yo amo hacer OnlyFans, siento que es mi charco, pero no porque lo hago quiere decir que no pueda cantar, que otra persona no lo haya hecho, no quiere decir que no pueda ser la primera, siento que rompo estigmas con lo que hago”, agregó.