(Video) Casi 10 años después, Gustavo López y Everardo Herrera vuelven a ser noticia por la superluna de Uvita

Everardo Herrera Soto y Gustavo López Cárcamo trabajaron juntos en Teletica Deportes. (Mayela López)

Han pasado casi diez años desde aquel momento que tomó por sorpresa a todos en plena transmisión de un partido de fútbol y que, sin quererlo, terminó convirtiéndose en una de las escenas más recordadas de la televisión, que involucra a los peridostas Gustavo “Tavo” López y Everardo Herrera Soto.

La famosa invitación para ir a ver la luna en playa Uvita que le hizo Mi reycito a Tavo en pleno partido sigue más viva que nunca y ahora más, luego que hicieran unos videos hechos con inteligencia artificial reviviendo aquel momento.

Para Gustavo López, el fenómeno es tan curioso como admirable, pues es una de sus principales anécdotas en vivo que el televidente no olvida.

El periodista deportivo reconoce que jamás imaginó que aquel intercambio de frases con Everardo trascendería tanto en el tiempo, al punto de conquistar nuevas generaciones.

“A mí me parece excelente, la creatividad (de los videos con IA)… lo que más me llama la atención es que gente de todas las edades lo sigue recordando, incluso muchachos que eran niños cuando pasó”, contó.

En la grabación hecha con inteligencia artificial, Herrera hace el viaje solo en una buseta y al llegar se sienta en una silla en la playa, pero luego se ve que López lo siguió en una motocicleta, al llegar se quita el casco, se ven y sonríen.

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De hecho, hace pocos días le pasó una anécdota que lo dejó sorprendido y eso que aún no circulaban los videos de IA donde va Everardo solo y triste para Uvita o donde salen ambos montados en un carro.

“Me topé con un muchacho como de 20 años, que ni siquiera lo vio en vivo, pero me dijo que cada vez que escucha lo de la luna se muere de risa. Eso ya es algo que se incorporó a la cultura popular”, dijo sorprendido.

Everardo Herrera Soto y Gustavo López Cárcamo fueron recreados con Inteligencia Artificial. (redes/Captura de video)

Lejos de incomodarse, “Tavo” asegura que disfruta el cariño de la gente y el vacilón que se generó la superluna que había en aquella transmisión del partido entre Saprissa y Liberia, del 13 de noviembre de 2016.

“No me molesta para nada, la gente sabe que conmigo se puede reír. Yo me río de mí mismo, es mi forma de ver la vida”, dijo, añadiendo que prácticamente a diario alguien le recuerda el tema.

Sigue con las ganas

Lo más curioso es que aún sigue con las ganas de ver la superluna en Uvita, pues aunque ya fue a conocer la zona, no pudo apreciarla como se la recomendó su gran amigo.

“Fui a Bahía Ballena hace como dos años con mi esposa y me encantó el lugar, el pueblito, todo… pero no hubo luna.

“Me quedé como dos noches y nada, pero sí quiero volver cuando haya luna llena porque dicen que es un espectáculo”, agregó, dejando claro que la espinita todavía la tiene.

Everardo Herrera Soto y Gustavo López Cárcamo siguen siendo chota de los ticos por la famosa superluna de Uvita. (redes/Captura de video)

Además, dejó claro que entre él y Herrera no hay ningún tipo de incomodidad en que mucha gente se tomara a mal el comentario o que se volviera una chota.

“Nos tenemos mucho aprecio. Para mí, que me liguen con Everardo es un honor, porque es un referente y quiero mucho a su familia”, expresó.

Tavo López y Everardo Herrera y la famosa luna de Uvita

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Cultura tica

Por su parte, Everardo también se mostró sorprendido por la vigencia del tema, pues creyó que era algo ya olvidado, “algo impensado para mí”.

El periodista explicó que su comentario en aquella transmisión nació de manera genuina y muy ligada a su forma de ser.

“Soy amante de la vida natural por mis raíces campesinas. Me gustan los atardeceres, las noches de luna, las estrellas… todo ese menú que Dios nos regaló”, comentó.

Gustavo "Tavo" López vaciló porque en el video que le hicieron con IA lo recrearon más joven. (redes/Captura de video)

Sobre las bromas, don Everardo tiene claro que la chota es parte de la cultura del costarricense.

“A mí no me incomodan estas cosas, menos si involucran a mi amigo de tantos años”, dijo.

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Incluso, ambos coinciden en destacar el ingenio de quienes han revivido el tema con la actual tecnología.

“Felicito a los audaces que hacen esas producciones tan creativas. Mucha gente me las envía después de reírse mucho… y yo también lo hago”, agregó Everardo.

Tavo López y Everardo Herrera siempre han sido muy amigos

El video hecho con IA también ha generado muchos comentarios graciosos como: “¿No que tenía que trabajar?“, ”¡Al menos sí llegó!“, y hasta el periodista deportivo Christian Sandoval salió rascando: “Creo que la otra silla es para Sandoval”.

Tavo agregó que son pocos los mensajes de odio o mal intencionados que recibe al respecto y que más bien cada vez son más por vacilón.

Así, lo que comenzó como un comentario espontáneo, terminó convirtiéndose en un ícono del humor tico, una historia que sigue creciendo con el tiempo y que, como la misma luna que la inspiró, parece no apagarse nunca.