Video: Eloy Mora no la pasa nada bien en su viaje en Europa

Eloy Mora y sus imprevistos en España

El actor y fotógrafo Eloy Mora no ha perdido la sonrisa e intenta ponerle buena cara al montón de contratiempos que ha encontrado en su viaje a Europa.

Eloy será parte de un congreso de fotografía infantil que se realizará en Málaga, España, y por eso viajó al país ibérico el domingo.

Sin embargo, como que la cosa no anduvo muy bien ya que tenía que pasar primero por Francia, a donde llegó un poco más tarde de lo previsto y fue ahí donde comenzaron los problemas.

Primero perdió la conexión con Madrid y después con Málaga, por lo que le tocó dormir en la casa de una amistad en la capital española. Por suerte para él tiene contactos allá.

Eso sí, ahí no quedó todo lo malo, pues el equipaje se fue para Países Bajos y se lo devuelven hasta dentro de dos días.

Entonces le tocó ir a comprar ropita y algunas cosas necesarias para el viaje.

A pesar de eso, Eloy intentaba ser positivo.

Eloy Mora ha pasado varias congojas en su viaje a Málaga. Instagram

“Aparte de perder el vuelo, los chiquillos de Air France me perdieron el equipaje, llegué tarde a Madrid, llegué casi a las 12 porque se atrasó el segundo vuelo y ahorita mi maleta está en Ámsterdam, me la entregan en Málaga, pero me han contado que con esa aerolínea es lo que pasa, si se pierde una conexión, se va el equipaje. Pero bueno, después de años de estar trabajando mi carácter, puedo decir que las broncas no son de uno, son cosas que pasan y no he perdido la paz”, afirmó.

Para terminarla de hacer, cuando ya parecía que se podía ir a Málaga en paz y en tren, el viaje se atrasó de nuevo por un inconveniente eléctrico.

Ni modo, toca seguir positivo y pensar que puede que la vida lo esté cuidando de que le pase algo peor.