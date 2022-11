Video: Emotiva celebración de Diego Obando tras ver a la Sele ganar en un mundial

Diego Obando, de canal 44, tiene a todo el mundo como calentarse, porque desde este sábado él apagó el sol. Foto Facebook

Cubrir un mundial de futbol es uno de los sueños más comunes entre los periodistas deportivos y en Costa Rica muchos lo están cumpliendo en Qatar 2022.

Fabián Borbón compartió un emotivo mensaje tras cumplir un sueño

Melissa Alvarado, Fabián Borbón y Diego Obando son algunos de los comunicadores ticos que están haciendo su primera cobertura mundialista.

Obando anda trabajado con canal 8 y le tocó vivir en primera fila el triunfo de la Sele (1-0) ante Japón. El comunicador grabó el emotivo momento donde celebró como un aficionado más.

Diego Obando festejando triunfo de La Sele en Qatar Diego Obando festejando triunfo de La Sele en Qatar

La eufórica celebración del periodista género muchos comentarios en redes sociales, por ello decidió contar cómo se sentía.

“Qué gran día, hoy agradezco la vida, las oportunidades, le agradezco a todo el mundo que ha sido partícipe de este camino, mis jefes, mi madre, mi novia y mis suegros”, comentó muy emocionado.

El tico terminó su video mandándole un filazo a los periodistas panameños y hondureños que le tiraron a la Sele tras el juego ante España.

“Ya veo a Alemania, no voy a tirar las campanas al aire, no me voy a volver loco, pero en el fútbol todo puede pasar. Panameños y hondureños que hablaron tanto de nosotros, para hablar de un mundial primero hay que clasificar”, dijo cerrando el video.