“Ahora dime tu que no tengo yo, ahora dime que tengo yo que tengas que envidiarme, o es que te molestas porque soy un loco, original no te parece otro. Tengo las redes en un alboroto y yo en una playa tomando agua de coco. Rompiendo la pista, no hay cul... que se resista, anótame otra en la lista”, dice parte de la pieza.