Video: Esto es lo que deprime a Keyla Sánchez

Las canitas de doña Kattya las heredó Keyla Sánchez

Keyla Sánchez ha llegado a ser lo que es por su trabajo y por alguna que otra polémica, pero también por algo que nadie le puede negar que es su belleza, heredada por su mamita doña Kattya Granados.

Sin embargo, hay algo que también le heredó la señora que no le hace nada de gracia a la presentadora de Calle 7 y que más bien hasta la deprime.

Según contó Granados en sus historias, a Keyla le agüeva que a su corta edad, 30 años, ya se le noten mucho las canas que tanto le encantan a su mamá y que las luce con mucho orgullo.

Keyla Sánchez y Kattya Granados comparten la belleza y las canas.

“Las canas me tienen deprimida, es que no son una ni dos, son un millón, todos los días me salen”, dijo Sánchez mientras su mamá la grababa.

Eso sí, son algo que no se nota, pues Keyla siempre es muy cuidadosa a la hora de lucir su cabello.

Ya ven, lo que para unos resulta agradable y símbolo de sabiduría, a otros más bien los deprime, como dicen, para todo hay gustos.