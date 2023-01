Video: Glenda Peraza sacó las garras para defender a su hija

La expresentadora Glenda Peraza sacó las garras para defender a su hija de un comentario mal intencionado que le hicieron en redes sociales.

La exmodelo contó que una señora le escribió para acusar a Kianni de que la bloqueó de su Instagram por decir que Glenda tenía un cuerpo más bonito que ella a la edad de la joven, como diciendo la gran gracia.

Como a cualquiera le enojaría semejante comentario, la macha tomó aire y le respondió de manera respetuosa a la seguidora, aunque seguramente quiso decirle mucho más.

“¿Cuándo vamos a aprender que los cuerpos no se comparan?, con los cuerpos no nos metemos. Ella me pide disculpas a mí por la agresión que le ha hecho a mi hija, además me dice que es mamá y creyente. Con mi hija no, con mi hija no, mi hija es espectacularmente hermosa, no se compara conmigo...”, dijo Peraza que estaba como un miura.

No cabe duda de que le dieron por el lado que más duele y por eso reaccionó.

La joven muchacha también publicó una historia diciendo un mensaje similar al de su mamá, de no opinar sobre los cuerpos ajenos.

“Ustedes no saben las situaciones que cada quien está pasando, como para llegar a decirles si hacen bien o mal, según su parecer. Además, me parece impresionante que todavía vivamos en una sociedad donde las personas juzguen la contextura cuando somos hermosos, sea como sea”, afirmó la bella muchacha en Instagram.

“Como mujeres debemos apoyarnos más entre nosotras en lugar de destruirnos. Tengan más respeto, más compasión, empatía y amor hacía los demás”, agregó Kiki.