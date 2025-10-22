(Video) Jessi Rodríguez, modelo talla plus, reaccionó así al temblor mientras grababa contenido

Jessie Rodríguez reaccionó así en pleno temblor

Jessi Rodríguez, la modelo costarricense talla plus, estaba grabando contenido para sus redes sociales cuando la sorprendió el temblor de este martes por la noche.

La influencer compartió con sus seguidores cómo fue su reacción al sentir que le estaban, literalmente, moviendo el piso.

Jessi Rodríguez es una creador de contenido muy seguida en el país.

Ella estaba en el sector de la cocina de su apartamento con su celular grabando, cuando empezó a escuchar un estruendo y ya después se vino el sismo.

Obviamente, no pudo evitar asustarse, pues el temblor fue bastante fuerte y duró varios segundos, y se le salieron unas cuantas palabrillas de los nervios.

No soltó el huevo

Jessi vive sola y lo primero que hizo fue agarrar su trípode con aro de luz y llevarlo al sector de la sala para seguir con la transmisión.

El vacilón es que ella estaba hablando del huevo duro cuando se dio el sismo y nunca lo soltó de su mano.