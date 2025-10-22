(Video) José Miguel Cruz recordó uno de los mayores sustos que se ha llevado en su vida y no fue por un temblor

JM Cruz revivió este reto que le pusieron en Informe 11

El periodista José Miguel Cruz, mejor conocido como JM, recordó uno de los mayores sustos que se ha llevado y no fue precisamente por un temblor.

Dicho episodio lo vivió cuando era parte del equipo periodístico de Informe 11 Las Historias, de Repretel; es decir, hace unos 15 años atrás.

Jose Miguel Cruz salió de Informe 11 Las Historias de Repretel y entró a Más que Noticias de Teletica. (Silvia Nunez)

En aquel entonces, en el programa de canal 11, que ahora solo se llama Las Historias, les dio por ponerle un reto a cada periodista y a él le tocó pasar una noche en el Sanatorio Durán, en Cartago, que es un hospital abandonado.

Encontró el video

JM encontró el video de aquel reportaje en el que cuenta que pudo dormir si acaso media hora por el miedo que daba estar ahí solo.

Cuando ya logró dormirse le salió alguien vestido de monja, lo despertó y fue tal el susto que se llevó que terminó llorando.

“De verdad fue una noche de perros, una noche difícil, muy complicada y con este susto...”, dice en el video.

El vacilón es que sus excompañeros de Más que noticias (MQN), de Teletica, donde trabajó durante 12 años (renunció en junio de este año), le comentaron que cuando eso pasó ni en televisión trabajaban.

José Miguel Cruz junto a Johnny López y José Ernesto Herrera cuando eran compañeros en Más que noticias.

Lo vacilaron

“Yo era un niño cuando te vi haciendo eso en televisión”, le escribió el periodista Johnny López.

“Yo no había nacido”, le puso su excompañero de MQN José Ernesto Herrera para vacilarlo.

JM comentó que la gente en la calle aún le recuerda esta aterradora historia.

Para ese entonces fue cuando a su excompañero Omar Cascante también le pusieron el reto de ser enterrado vivo en el cementario Calvo, en San José. El exreportero de Informe 11 Las Historias estuvo casi una hora a dos metros bajo tierra dentro de un ataúd.