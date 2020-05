Tengo mucha fe de que me irá bien porque en estos días que he estado fuera de la radio, me mantuve activo en el perfil de Facebook de El Salsómetro y ahí la gente se reporta mucho. La gente me escribe, mandan saludos y piden que les ponga una canción. Mientras estaba fuera de la radio seguí recibiendo el apoyo y cariño de parte de la gente.